Биткоин за ночь подешевел на 8%

Стоимость главной криптовалюты опустилась до отметки в $37,2 тыс. после достижения уровня $40,5 тыс. Это произошло после того, как в Amazon опровергли слухи о поддержке компанией криптоплатежей до конца текущего года

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