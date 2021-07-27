ТЕМА

Биткоин за ночь подешевел на 8%

27 июля 2021 | 10:48

распечатать        комментарии [0]       добавить в


Стоимость главной криптовалюты опустилась до отметки в $37,2 тыс. после достижения уровня $40,5 тыс. Это произошло после того, как в Amazon опровергли слухи о поддержке компанией криптоплатежей до конца текущего года



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100