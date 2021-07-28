Байден: "Путін керує економікою, де є ядерна зброя, нафта і більше нічого"

непокоїть те, що російські спецслужби гірші від американських. Про це

у зверненні до американських розвідників заявив, що главу РФ

Президент Штатів, вважає, що в Путіна "є справжня проблема".

"Він очолює економіку, яка має ядерну зброю, навфтові родовища, і нічого більше. Нічого іншого", – зазначив він.

При цьому Байден вважає, що Путін усвідомлює цю проблему, а це робить його ще більш небезпечним.

Росію та Китай президент назвав "потенційно смертельними конкурентами в майбутньому" і додав, що значні напади в кіберпросторі можуть призвести до збройного конфлікту.

Нагадаємо, що Штати відкрито звинувачують російських хакерів у кібератаках на великий бізнес з метою вимагання.

Американські та британські спецслужби стверджують, що ГУ Генштабу Росії (колишнє ГРУ) стоїть за атаками хакерів, що здійснюються на сотні організацій США та інших країн світу починаючи з 2019 року аж до теперішнього часу.

У квітні США відкрито звинуватили Службу зовнішньої розвідки Росії в минулорічній кібератаці, коли шкідливий код сховали в оновленні програмного забезпечення SolarWinds. Операцію здійснило хакерське угрупування СЗР РФ, відоме як APT 29, Cozy Bear та The Dukes.

SolarWinds визнала факт злому в грудні 2020 року, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада відкинула звинувачення. Путін заявив, що атаки на об'єкти в США чинили не російські хакери, а американські.

Уже після очної зустрічі Байдена з Путіним на тлі тривалих хакерських атак президент Штатів дзвонив главі РФ з попередженням, що США розберуться з російськими хакерами, якщо країна не зробить це сама.