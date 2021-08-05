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Співачка Ріанна стала мільярдеркою
05 августа 2021 | 09:03
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Наразі багатшою за Ріанну у шоу-бізнесі є лише телеведуча Опрі Вінфрі.
Статки американської співачки Ріанни перевищили 1 мільярд доларів. Наразі вона є найбагатшою жінкою-музикантом у світі за версією журналу Forbes.
Про це повідомляє BBC.
Вартість активів поп-зірки оцінюється у 1,7 мільярда доларів. З цієї суми приблизно 1,4 мільярда доларів - це вартість її косметичної компанії Fenty Beauty.
Решта статків зірки складається переважно з вартості компанії нижньої білизни Savage x Fenty, вартістю приблизно 270 мільйонів доларів, а також її доходів від музики та акторської діяльності.
Наразі багатшою за Ріанну у шоу-бізнесі є лише телеведуча Опрі Вінфрі.
Ріанна - справжнє ім'я Робін Фенті - запустила Fenty Beauty у 2017 році у партнерстві з компанією LVMH. Вона запропонувала безпрецедентне на той час рішення - збільшити кількість відтінків тональної основи до 40. Таким чином косметичний бренд став доступний для “будь-якого типу жінок”.
В подальшому це призвело до так званого "ефекту Fenty", коли конкуруючі бренди розширили асортимент відтінків для власних косметичних продуктів.
За даними LVMH, лінія принесла щорічний дохід у розмірі понад 550 мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше статки американського підприємця, засновника найбільшого у світі ритейлера Amazon Джеффа Безоса досягли рекордної позначки 211 млрд доларів США.
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