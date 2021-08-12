ХАРАССМЕНТ И ТАЛАШКО, ИТИЙОМАТЬ!

12 августа 2021 | 08:56 , Олег Ельцов. ТЕМА

Про сканадал с героем гениального «В бой идут одни старики» Талашко – уважаемым актером и преподом универа имени Карпенко-Карого, в этой стране не слышал только тот, кто не успел захейтить нашу прыгунью Магучих. Так что там с харассментом Талашко, что такое харассмент?!

И ведь говорят вам: не плодите сущности, а вы все харассмент-харассмент! Есть хорошее слово домогательство, или державною «домагання». Все ясно и понятно. И вот Талашко обвиняют. Приглашал домой на дополнительные занятия, предлагал фотографироваться в неглиже, лез целоваться… Дорогие дамы, а с вами такого не случалось? И как вы себя повели?.. Хочешь – раздеваешься и целуешься, не хочешь – развернулась и пошла к маме. В чем проблема-то?

Есть такое свойство у мужчин, вполне природное – желать женщину. Можно, конечно, в свете новых политкорректных веяний, доказывать, что это пагубное желание, что это зло и табу. Но не поможет, не сработает, ибо есть одним из основных человеческих качеств. Если мы его не дай бог победим, нас просто не будет.

Что мы вообще осуждаем и обсуждаем: естественное человеческое свойство? Ну так этому есть иное новомодное определение: хейтинг. То бишь – травля человека.

Чтобы участники дискуссии находились в равных позициях, рекомендую для начала прочитать книгу гениального африканца, нобелвского лауреата Кутзее «Бесчестие». Писано словно для роли Талашко. Понимаю, что в современных обстоятелствах это выглядит немного нафталиново и олдскульно – книжки читать. Тогда смотрим не менее гениальный одноименный фильм, снятый по мотивам романа с гениальным Малковичем в главной роли. Для тех, кто знакомится с литературными произведениями по краткому их изложению в два абзаца, докладываем. Университетский преподаватель в годах (нет, не Талашко, но это не принципиальная разница), возжелал студентку, пригласил домой. Далее – как обычно: вино-рояль- несколько фраз умного человека-постельная сцена.

После этого преподавателя начаниают травить, вызывают на разбор полетов… он не оправдывается. У преподавателя есть любимый пес, и он бросает фразу: «Если пес желает сучку, а его бьют за то, что он к ней пристает – тогда что?!..»

Что не так с университетским преподавателем и с нами?

В действиетельности книга и фильм намного интереснее и многослойнее, но для любителей дайджестов и этого достаточно.

В чем виновен Талашко: в том, что у него есть желание женщины? Он обязан быть бесплотен аки Джизис Крайс наш суперстар? Что противозаконного он совершил? Статьи «домагательство» нет в Уголовном кодексе. Факт изнасилования зафиксирован? Было оно? Если было – судите: статья УК найдется. В противном случае – идите прочь от пожилого человека.

Надомные занятия с репетиторами – это норма. Если ты идешь к преподавателю домой, это еще не означает твое согласие на секс. Более того, если репетитор предлагает тебе раздеться донага, даже для фото, решение остается в твоей воле: снимать исподнее или нет. Пришла, сняла, подозревая, что будут склонять к сексу – зачем, кто в этом виноват?

Повторю ключевой вопрос: мужчина насильно принудил к сексу? Нет? Так о чем тогда речь?! Влепила подщечину в лучших театральных традициях – и пошла прочь. Ах, после этого препод может использовать свои связи и положение в универе, чтобы лишить тебя возможности поступления. А зачем ты к нему шла домой-то? Ни о чем не догадывалась? Камоооон! Некоторые защитники невинных жертв алчных преподавателей заявляют, что провинциальные абитуриентки не в состоянии противостоять домогательству многоопытных ловеласов. Разрешите возразить. В родном селе у них, пожалуй, больше шансов стать жертвой насильника, чем в Киеве. Да и не насиловал их никто. Полез дядька целоваться. Не захотела – пошла в общагу.

Я вообще не вижу предмета дискуссии. Этот модный харассмент не дает покоя. Скажите, домогательство мужчиной женщины – это криминал, это аморальный поступок? Пардон, но как же тогда все складывается, как мужчина знакомится с женщиной? Как отличить ухаживание от харрасмента, итийомать? Первый поцелуй – это что? Разве это не домагательство? А нельзя ли при желании трактовать первый секс как изнасилование? Зачем вы вообще лезите в эти материи, дорогая общественность?

Любой многоопытный опер подтверит, что дела об изнасиловании – самые гнилые. Ибо грань насильного принуждения к сексу и провоцирования к нему весьма тонка. По крайней мере, в кругу людей, скажем так с «тонкой душевной организацией». 75-летний Талашко – сексуальный маньяк, насильник – вы это серьезно?! Где его жертвы – покажите их.

А вот теперь просьба на этом абзаце девченкам заткнуть уши. До эры тотальной политкорректонсти сущестовало понятие «динамо». Пацаны, вы помните? При определеннвх обстоятельстах, с определеннным типом дам такое случалось регулярно. Она мило отвечаее на ухаживания, адекватно реагирует на твои знаки, принимает все возможные формы – рестораны, кино, концерты, затем уединяется с «домогателем», ведет себя вполне адекватно, а потом вдруг бац – харрасмент! И собирает манатки, и едет на такси, оплаченным тобой же, домой, к маме или к другому. Это называлось «динамо». Причин тому могло быть бесчисленное число. Ну ладно: не сложилось… Но в некоторых случаях такие дамы писали заявы в милицию. Раньше. Теперь они постят через знакомых обвинения в харассменте на страничке Фейсбук. Домогался значит! Я дико извиняюсь: а как иначе? А кто вообще кого должен домогаться: если девушка домогается парня – это нормально? А ведь такое случается. Но почему-то нет скандалов о домогательстве со стороны дамы. Виновны исключительно талашки. Где же гендерное равенство? Неполиткорректно получается.

В заключение вот что я вам хочу сказать: не занимайтесь муйней. Не лезьте своими грязными руками в чистую постель двух разнополых особей. Да и к однополым не лезьте.

И что собираются расследовать члены рабочей группы, созданной в университете Карпенко-Карого? Каков предмет расследования? Претензии могут быть только в контексте Уголовного кодекса. А при чем тут преподы университета? У них есть юридическое образование? А конфликта интересов у них точно нет? Може тони сейчас займутся травлей коллеги, то бишь – хейтерством? Может все же точки над «И» следует расставить людям в погонах и мантиях? Кстати, иск, заявление в полицию были? И, повторюсь: а изнасилование было?..

Да, молва утвержает, что многие актрисы для достижения голливудских высот дарят секс продюссерам и звездам экрана. Причем, это касается не только актрисс, но и актеров, а также участников баллетных трупп, журналистов и журналисток – автор знает это не по слухам. Некоторых из «насильников» годы спустя даже осуждают морально и на долгие сроки (гуглим фамилии Вайнштейн, Триер, Стоун, Хилл, Хичкок, Сигал...) Внимание, вопрос: кто-то насильно тянул их жертв в постель? Или они были согласны на все – продать честь за звание звезды или просто актрисы? То есть, они были готовы получить обещанное, а потом, годы спустя – «потребовать вернуть отнятую честь»? А она была изначально? Кто это выясил?

И в заключение о харрасменте. Покажите мне женщину, которая не любит, чтобы ее домагались. Наверное такие есть, но это ненормальные женщины – это есть отклонение от нормы. Талашко, равно как герой Малковича и Кутзее – нормальные. Прекратите их хэйтить – это ненормально, это неестественно, неполиткорректно в конце-концов. Ведь мы все выучили это слово, правда?..