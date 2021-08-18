ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРЕКРАСНОМУ И УЖАСНУТЬСЯ

18 августа 2021 | 15:19 , Олег Ельцов. ТЕМА

Сходил наконец на «Чувствительность» в «Мистецький арсенал». Что вам сказать? Бездуховность, мля!

Выставка нашумевшая, приуроченная к 30-летию страны. Зрелище жуткое. Нет, одна фотография мне понравилась сразу – она первая, как бы открывает выставку. Собственно, понравилась не сама фотография, а название: «Мир без идей». Все остальные «работы» служили подтверждением этой фразы.

Почему такое принято называть современной фотографией – ума не приложу. Каждый зал открывается текстовкой. Бессмысленный набор фраз – про всяческий пост-постмодерн, про рефлексию, сплав техник и искусств… На стенах – неизменно бессмысленное.

Скорбно бредешь по залам и пытаешься угадать сокровенную мысль куратора. Если эта мысль и была (что не точно), то была она незатейлива. Побольше трэша, какафонии в кадре, голого тела (метамодерн – это ж непременно отрицание табу, косных принципов и традиции).

ОК, разрушили. Что предложите взамен? Да ничего! Просто бессмысленные картинки. Но непременно должен присутствовать эпатаж, игнорирование табу – побольше ада и трэша! Если это и есть идея - то она не возбуждает. Есть текст на стене, стремящийся путанными фразами придать смысл пустоте в рамках.

Проплываешь в этом безсенсовом дерьме, наляпанном на стенах и вдруг… Бац! Михайлов. Бац! Гляделов! Чекменев! Марущенко! Войтенко!.. Качественная достойная фотография, где все есть, есть мысли и идеи, просто они утонули в потоках фекалий претензионного новодела. И ты стоишь против работы достойного фотографа, пытаясь понять: «А вы-то что тут делаете, как вас сюда занесло?» И это самая большая загадка выставки после вопроса: а зачем это вот все в принципе? Чтобы хипстеры почувствовали себя фотографами? Ну пусть балуются. Только при чем тут зритель?

Как до такой степени можно не любить страну, которая готовится отпраздновать 30-летие, как вообще с такой ненавистью смотреть на жизнь и при этом не совершить единственно логичный акт суицида – тайна великая есть.

Все попытки отыскать идею куратора в подборе работ оканчиваются фиаско. Никакой идейной или стилистической нити нет. Есть набор «поробок» неумех, назвавших себя фотографами.

Вы решили смести всю культуру, созданную предыдущими поколениями небесталанных людей? Не вопрос. Но что предлагаете взамен? Вам нечего предложить. И попытки как-то обосновать свое неумение и отсутствие смыслов замысловатыми фразами-пояснениями выглядят смешно и беспомощно. Без словоблудия и беспомощного бормотания гида не стоят ломаного гроша.

Ах да, «творчество пост-постмодерна должно спровоцировать рефлексию зрителя». То есть, зритель и творец – соавторы. Но почему я должен уделять ЭТОМУ свое внимание? Если собачка на улице нагадила и за ней не убрали, это наверное может вызвать «рефлексию» у прохожего. Но собачка – существо нетворческое. Ей просто хотелось покакать. Вы же претендуете на роль творцов, носителей идей, которые вкладываете в свои работы. А если идей нет, но вы требуете от меня рефлексии – то вы мошенник, а единственным криэйтером является зритель. Так зачем вы нужны, какова ваша роль? Чем ваши фотоэскремены отличаются от собачьих, а сами авторы – от животного, движимого исключительно инстинктами? И куратор выставки мало чем отличается от собранных им авторов. Они просто нагадили на стенах и назвали это выставкой к 30-летию Украины «Чувствительность. Современная украинская фотография».

В действительности, все не так. В Украине есть талантливые фотографы, есть фотошколы, даже фотокураторы толковые есть. Но не ищите их в Мыстэцьком Арсенале. А рефлексия – имманентное свойство человека. И для этого не следует посещать юбилейные фотопомойки в главном экспопространстве страны.