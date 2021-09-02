После встречи с Байденом Зеленский встретится с Безосом и Маском

02 сентября 2021 | 09:22

Зеленский обсудит с бизнесменами техническое развитие Украины и возможные совместные проекты

Президент Владимир Зеленский после встречи с Президентом США Джо Байденом намерен встретиться с Илоном Маском и Джеффом Безосом. Об этом сообщил внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович в интервью Роману Цымбалюку на YouTube.

"После Байдена он полетит в Калифорнию, будет встречаться с Безосом и Маском. И там вопросы такие... Техногенного прорыва для Украины, участия в совместных проектах", — сказал Арестович. При этом других подробностей он не сообщил.