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После встречи с Байденом Зеленский встретится с Безосом и Маском
02 сентября 2021 | 09:22
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Зеленский обсудит с бизнесменами техническое развитие Украины и возможные совместные проекты
Президент Владимир Зеленский после встречи с Президентом США Джо Байденом намерен встретиться с Илоном Маском и Джеффом Безосом. Об этом сообщил внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович в интервью Роману Цымбалюку на YouTube.
"После Байдена он полетит в Калифорнию, будет встречаться с Безосом и Маском. И там вопросы такие... Техногенного прорыва для Украины, участия в совместных проектах", — сказал Арестович. При этом других подробностей он не сообщил.
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