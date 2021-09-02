ВИЗИТ ЗЕЛЕНСКОГО В США: СИДЕЛИ-СИДЕЛИ, ДА И ВЫСИДЕЛИ 02 сентября 2021 | 09:39 , Янина Соколовская распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в "Байден и Зеленский вывели отношения США и Украины на новый уровень", - победно заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Но истина всегда в деталях, предлагаю рассмотреть их внимательно.

УСПЕХ С ЧЕТВЕРТОГО РАЗА Байден и Зеленский переносили встречу четыре раза. За это время статус визита с государственного, который был нужен Украине, съехал до уровня рабочего, что и вызвало вялую встречу Зеленского в аэропорту и уменьшение количества разнообразных почестей. Визит пришелся на самое неудачное время, которое только можно придумать – на финализацию вывода американских войск из Афганистана. Этот громкий американской провал вызвал огромный имиджевый ущерб лично для Байдена. Но не было бы счастья – несчастье помогло. Штатам нужно реабилитировать свой имидж и, вероятно, эта реабилитация произойдет с помощью Украины, которую в Вашингтоне назвали "будущей витриной демократии". Отражением этого тезиса стало Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, принятое по итогам встречи и появившееся ещё до того, как закончилось общение Зеленского и Байдена. Благодаря этому документу, итоги визита выглядят внешне оптимистично – как в известной пьесе Старицкого "сидела – сидела, да и высидела". Совместное заявление льёт елей на украинскую душу, фиксируя: "Успех Украины имеет центральное значение для глобальной борьбы между демократией и автократией. Мы стоим плечом к плечу и испытываем оптимизм относительно наших амбициозных общих целей по продвижению демократии, справедливости, улучшению благосостояния и укреплению безопасности Украины". При этом картинка происходящего не очень соответствовала тексту. Зеленский с грустным лицом, Байден с торчащими из-под брюк носками; дичайшее издевательское фото пресс-секретаря Зеленского, поигравшегося с символом американской демократии; расплывчатые, чтоб не сказать наивные, заявления президента Украины, пойманного журналистами якобы на пробежке – все это создавало для встречи, мягко говоря, нестандартный фон. Как и то, что вопреки анонсу, очного заявления президентов по итогам встречи не состоялось. ОПТИМИЗМ НА ГРАНИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА Несмотря на то, чего хотелось и что не произошло, несмотря на расплывчатость сигналов, в совместном заявлении есть много позитивных моментов. Первый из них – это обещание, что Украина и Соединенные Штаты возобновят Комиссию стратегического партнерства и утвердят Хартию о взаимодействии. Также из заявления следует, что Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения как основы усиления партнерства в обороне и безопасности. В том числе - черноморской, а также в обмене разведданными и в противодействии российской агрессии. К тому же Штаты поддержали право Украины выбирать внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, а также стремление Украины вступить в НАТО. Ради этого страны будут развивать двустороннее военно-техническое сотрудничество. Будет продолжена и программа обучения американскими военными украинских в соответствии с ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧЕННЫМ Украиной СТАТУСОМ партнера НАТО с расширенными возможностями (кстати, именно этот статус был у Афганистана). При этом США фактически будут ВМЕШИВАТЬСЯ в деятельность украинских спецслужб. Штаты заявляют, что "поддерживают план Украины по реформированию Службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор". Также ВМЕШАТЕЛЬСТВО будет происходить в СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ и в борьбу с коррупцией. Украине уже рекомендовано "немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника". Также США будут УЧАСТВОВАТЬ в "создании справедливой среды для бизнеса и инвестиций и в продвижении прав человека". "При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией ЛГБТКИ+, усиливать ответственность за насилие против любого лица". США будут УЧАСТВОВАТЬ в создании Плана трансформации Украины. В поддержку этих усилий Украине выделят 2 миллиарда долларов, из них 463 миллионов долларов уже в этом году. ФИНАНСЫ-НЕВИДИМКИ В принципе на Вашингтонской встрече много говорилось о финансах. Видимо, так экстраполировалась украинская идея переноса тех вливаний, которые США делали в Афганистан, на плодородную украинскую ниву. Среди обещанного Украине: - начальная сумма поддержки от EXIM банка Соединенных Штатов в 3 миллиардов долларов - 55 миллионов долларов помощи в связи с COVID-19 и 2,2 миллиона доз вакцины - 12,8 миллионов долларов связанной с COVID помощи в рамках Закона "О плане спасения Америки" - 45 миллионов долларов гуманитарной помощи украинским нуждающимся - 60 миллионов долларов, в которую входят системы "Джавелин" и иное оборонное летальное и нелетальное оружие, которое "позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". . К этим цифрам прилагаются обещания увеличить суммы, если Украина "будет себя демократично вести". А в самих формулировках, да и в назначении платежей (например, нуждающимся) сквозит нечто унизительное. Понятно, что у власти не нашлось бы сил не взять эти деньги, но она монла найти возможность изменить формулировки. РОССИЙСКИЙ ПРИВЕТ Борьбе с российской агрессией и противодействию потоку-2 в совместном заявлении посвящено несколько весомых абзацев. Это свидетельствует, что антироссийский акцент не сошёл с повестки дня. На него у Байдена время очень даже нашлось. Президенты зафиксировали, что Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока - 2" как против угрозы европейской энергетической безопасности. Штаты выступают за сохранение транзитной роли Украины, а также за недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей поставок газа в Украину из диверсифицированных источников. Но, к сожалению, за этими словами нет конкретики. Они скорее напоминает поговорку, "сказал пан – кожух выдам, и слово его тёплое ". Не прописаны ни рычаги, ни сроки, ни финансы, которыми благие намерения могут быть обеспечены. Зато президенты подчеркнули, что "в XXI веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой.Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. США вместе с Украиной будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой". Отдельно прописывается поддержка Украины в её усилиях на Донбассе. "Агрессия России, включая войну на востоке Украины и захват Крыма, унесла более 14 тысяч жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок",- заявляют президенты. США при этом поддерживают исключительно МИРНОЕ восстановления контроля Украины над КРЫМОМ и ДОНБАССОМ. И продолжают призывать Россию "выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны". К тому же "Соединенные Штаты намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за системные нарушения, которые продолжаются на территориях Украины, контролируемых или оккупированных Россией, и добиваться освобождения политических заключенных и заложников, содержащихся на этих территориях". Это бравурно звучащее обещание может включать что угодно. Украина видит в этом абзаце предвестие новых санкций против России. Но это на самом деле не прописано. "Продолжать привлекать" можно и заявлениями, в том числе на ближайшей Генассамблее ООН. и выражениями глубочайший обеспокоенности. Украина видит в этом абзаце обещание новых санкций против России. Но он это на самом деле не прописывали. "Продолжать привлекать "это могут быть и заявления, в том числе на ближайшей генеральной ассамблеи ООН, и выражения глубочайший обеспокоенности. Иными словами, все сделанные в США заявления выглядят позитивными для Украины, но только на поверхности. При углублении замечаешь, что ни в одном обещании нет конкретики. Даже цифры расплывчаты. Зато абсолютно очевидно стремление США влиться в украинскую судебную систему, законодательство, силовые ведомства. Думаю, из всего сказанного Вашингтоне выполнен будет именно этот, последний момент. Жаль, что он ставит ставит под сомнение главный постулат Конституции – носителем власти в Украине является её народ. ФБ



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