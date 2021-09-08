ТЕМА

Банкир Жеваго книул попов почти на миллион

08 сентября 2021 | 10:17

распечатать        комментарии [0]       добавить в

20 июля 2021 Печерский райсуд города Киева удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления Национальной полиции и продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве №12020000000000046 на 12 месяцев — до 22 июля 2022. Согласно судебным материалам, расследование по этому делу осуществляется по факту возможного завладения владельцем обанкротившегося банка «Финансы и кредит» Констрантином Жеваго средствами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.


Речь идет о 761 тыс. долларов, которые были размещены на депозите в банке «Финансы и кредит» на срок с 23.01.2015 по 23.06.2015 под 12,5%.

Как отмечается, по истечении срока действия депозитного договора доверенное лицо Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогла получить вклад и начисленные проценты, а владелец банка «Финансы и кредит» «начал избегать встреч и разговоров с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, несмотря на предыдущие обещания вернуть средства».
 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

© National Geographic/Marc Moritsch Теленок зебры неесколько месяцев держится рядом с матерью, определяя ее по голосу, запаху и рисунку на коже.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100