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Банкир Жеваго книул попов почти на миллион
08 сентября 2021 | 10:17
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20 июля 2021 Печерский райсуд города Киева удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления Национальной полиции и продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве №12020000000000046 на 12 месяцев — до 22 июля 2022. Согласно судебным материалам, расследование по этому делу осуществляется по факту возможного завладения владельцем обанкротившегося банка «Финансы и кредит» Констрантином Жеваго средствами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
Речь идет о 761 тыс. долларов, которые были размещены на депозите в банке «Финансы и кредит» на срок с 23.01.2015 по 23.06.2015 под 12,5%.
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