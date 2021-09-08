Банкир Жеваго книул попов почти на миллион

08 сентября 2021 | 10:17

20 июля 2021 Печерский райсуд города Киева удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления Национальной полиции и продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве №12020000000000046 на 12 месяцев — до 22 июля 2022. Согласно судебным материалам, расследование по этому делу осуществляется по факту возможного завладения владельцем обанкротившегося банка «Финансы и кредит» Констрантином Жеваго средствами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Речь идет о 761 тыс. долларов, которые были размещены на депозите в банке «Финансы и кредит» на срок с 23.01.2015 по 23.06.2015 под 12,5%.



Как отмечается, по истечении срока действия депозитного договора доверенное лицо Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогла получить вклад и начисленные проценты, а владелец банка «Финансы и кредит» «начал избегать встреч и разговоров с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, несмотря на предыдущие обещания вернуть средства».

