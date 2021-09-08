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В США появились наггетсы из искусственной курятины
08 сентября 2021 | 10:56
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Наггетсы Impossible Foods приготовлены с использованием соевого белка и подсолнечного масла. Американская компания Impossible Foods запустила новый продукт — куриные наггетсы, сделанные из растительных компонентов.
Их структура скрепляется за счет метилцеллюлозы (используется в мороженом, соусах и джемах), а также пищевого крахмала.
Кроме этого, при производстве продукта используется смесь трав и специй, а также мука.
По данным издания, в новом продукте Impossible Foods отсутствует гем — ингредиент из генетически модифицированных дрожжей, запрещенный в Китае и Евросоюзе.
При этом Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешает его использовать.
Наггетсы Impossible Foods сначала станут доступны в американских заведениях общепита, а позднее их начнут продавать ритейлеры, в частности Walmart.
В этом году компания планирует сделать наггетсы доступными более чем в 10 тысячах магазинов. Пакет примерно с 20 наггетсами будет стоить $7,99.
Ранее сообщалось, что компания Mosa Meat (Нидерланды), которая с 2013 года разрабатывает "мясо из пробирки", намерена в 2021 году получить разрешение регулирующих органов на свою продукцию.
Перед этим стало известно, что в ближайшие 2 года на рынке Европейского Союза может появиться синтетическое мясо.
Напомним, Сингапурский государственный инвестфонд Temasek, а также Билл Гейтс и гонконгский миллиардер Ли Кашин профинансируют стартап Impossible, занимающийся производством альтернатив мясу из растительного сырья.
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