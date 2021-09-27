СМИ связали зама Кличко Крищенко с захватом дамб и причалов в Киеве. Он обратился в НАБУ

27 сентября 2021 | 08:58

Коррупционный скандал в столице: новоназначенного зама Кличко Андрея Крищенко обвинили в причастности к захвату дамб и причалов в Киеве и области.

В Киеве разгорелся коррупционный скандал. Программа "Схемы" опубликовала расследование, согласно которому часть инфраструктурных объектов на Днепре и Оболонском острове стали собственностью столичного бизнесмена и юриста Константина Бойко. Речь идет о причалах и дамбах общей площадью 150 тысяч квадратных метров. Произошло это, согласно расследованию, благодаря письму из Национальной полиции.

Среди объектов находятся:

- причал полицейской базы отдыха "Динамо" (Вышгород, Киевское море);

- выход к берегу на Днепре (село Витачив, Обуховский район, Киевская область);

- причал речного порта (село Триполье, Обуховский район);

- выход к берегу в садовом обществе (Осокорки, Киев);

- дамба (озеро Алмазное, Троещина);

- выход к воде (Рыбальский остров, район улицы Набережно-Крещатицкая);

- причал (Оболонь, Киев)

- дамба полуострова, огибающая залив Собачье устье (Оболонь, Киев).

Также в регистре прав на недвижимость компания Бойко — владелец имущественных прав на дамбу площадью 142 тысячи 980 квадратных метров, которая расположена на Оболонском острове. Это, уточняют журналисты, вся площадь острова. Что интересно, это остров, к которому строится новый мост и который должен стать, по задумке мэра Виталия Кличко, туристическим пляжным магнитом Оболони.

В расследовании говорится, что в 2018 году Константин Бойко сообщил в Национальную полицию о 17 объектах, на которые он нашел "утерянные имущественные права". Из Нацполиции ответила Ольга Момот, следователь отдела особо тяжких преступлений Главка Нацполиции Киева, который возглавлял в то время новоназначенный замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Андрей Крищенко. В ответе было подтверждение, что все объекты не находятся в чьей-либо собственности, поэтому Бойко предложили стать хранителем этих объектов. Сама Ольга Момот рассказала "Схемам", что не знает, кто такой Бойко.

Бойко с помощью письма и частных регистраторов внес в госреестр запись о собственных имущественных правах на 11 объектов. Согласно материалу "Схем", эти действия содержат признаки правонарушения.

После получения имущественных прав Бойко продал их компании ООО "Украинское бюро речных портов", совладельцем которой является.

Как указано в расследовании "Схем", по адресу компании, на которую Бойко зарегистрировал объекты, есть еще две фирмы. Совладелец одной из них — Юрий Шальнев, милиционер из Горловки, сосед и сотрудник Андрея Крищенко. Также Андрей Крищенко в своей декларации указывал, что ездит на автомобиле Hyundai Santa Fe, который принадлежит Юрию. Согласно информации "Схем", Шальнев был водителем Крищенко.

Сам Андрей Крищенко уже отреагировал на расследование: на своей странице в Facebook он написал, что обратился в НАБУ: "Вчера программа "Схемы" опубликовала материал об оформлении права собственности на гидротехнические сооружения, в котором среди других фигурирует моя фамилия. Сегодня же я обращусь в Национальное антикоррупционное бюро Украины в максимально сжатые термины провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенной журналистами, с дальнейшим обнародованием ее результатов общественности", — написал Крищенко, добавив, что законы Украины не нарушал и к допущениям, которые прозвучали в его адрес, непричастен.

В Киевской городской администрации сообщили, что "все острова города Киева находятся в собственности громады столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут согласно закону". Что касается гидросооружений, во всем обвинили "черных регистраторов".

"Что касается гидросооружений, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, обращаем внимание, что системность приобретает работа так называемых "черных регистраторов". Поэтому городская власть обращается к правоохранительным органам активизировать борьбу с "черными регистраторами" и проверить информацию, обнародованную журналистами", — говорится в обращении КГГА.

Напомним, начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко ушел в отставку после отставки министра МВД Арсена Авакова, которого заменил на посту Денис Монастырский.

"ДЕЛО"