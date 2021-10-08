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Премьер пообещал первій автобан в 2022 году
08 октября 2021 | 08:54
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Потенциальные инвесторы заинтересованы в пяти проектах строительства автобанов в Украине путем государственно-частного партнерства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме.
По словам премьера, в следующем году в Украине планируют строить первый автобан от Краковца до Бродов и Ривне, и для этого уже проведены исследования, изучен трафик и есть потенциальные проектанты.
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