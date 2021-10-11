|
Бердимухамедов написав 13 томів довідника "Лікарські рослини Туркменістану"
11 октября 2021 | 11:11
распечатать комментарии [0] добавить в
Описані у книзі рецепти відварів і чаїв лікарі та державні ЗМІ регулярно рекомендують для лікування і профілактики різних захворювань.
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов закінчив роботу над черговим - 13-м - томом свого довідника "Лікарські рослини Туркменістану".
Про це він оголосив на засідання Кабінету міністрів 8 жовтня, повідомляє "Хроніка Туркменістану".
Зазначається, що нова книга приурочена до Дня працівників охорони здоров'я і медичної промисловості. Її копії будуть передані всім учасникам засідання.
Попередній том довідника Бердимухамедов представив рівно рік тому і також приурочив його до Дня медпрацівників. А 11-й том, виданий в липні 2019 року, був презентований також напередодні Дня працівників охорони здоров'я, який тоді відзначався 21 липня. Восени 2019 року свято без пояснень перенесли на 10 жовтня.
Описані у книзі Бердимухамедова рецепти відварів і чаїв лікарі та державні ЗМІ регулярно рекомендують для лікування і профілактики різних захворювань. Раніше оголошувалося, що дим гармали, корінь солодки і локшину з перцем, також описані в довіднику, слід використовувати для профілактики коронавірусу.
Нагадаємо, в квітні минулого року попри пандемію ковіду в Туркменістані після місячної перерви відновився національний чемпіонат з футболу.
Туркменістан - одна з небагатьох країн, включно з Північною Кореєю, де офіційно немає жодного випадку коронавірусу. Але згідно з повідомленнями, які звідти надходять, країна наразі переживає третю і, можливо, найсильнішу хвилю COVID-19.
также читайте
[08.10.2021]
[08.10.2021]
|
по теме
К горнолыжному курорту Игоря Коломойского проложат железнодорожную ветку за 1 млрд гривен
11. 10. 2021 | 11:20
Акционерное общество “Укрзализныця” рассматривает возможность строительства новой железнодорожной ветки прямого следования к курорту Буковель от станции Татаров. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
11. 10. 2021 | 11:10
Государственные коневоды украли 3 млрд.грн
11. 10. 2021 | 11:05
Проблемы на предприятии обнаруживают не впервые. В 2018 году аудиторы зафиксировали потерю предприятием 43 млн грн и изъятие 2 тыс. гектаров угодий.
"Мирное воссоединение": Си Цзиньпин призвал Тайвань "мирно" присоединиться к Китаю
11. 10. 2021 | 09:05
В субботу, 9 октября, глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. Как сообщает Deutsche Welle, в ходе выступления в Пекине по случаю 110-летия начала Синьхайской революции Си Цзиньпин заявил, что китайский народ накопил большой опыт борьбы с сепаратизмом и защитой своего суверенитета и единства.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»