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Бердимухамедов написав 13 томів довідника "Лікарські рослини Туркменістану"

11 октября 2021 | 11:11

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Описані у книзі рецепти відварів і чаїв лікарі та державні ЗМІ регулярно рекомендують для лікування і профілактики різних захворювань.


Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов закінчив роботу над черговим - 13-м - томом свого довідника "Лікарські рослини Туркменістану".

Про це він оголосив на засідання Кабінету міністрів 8 жовтня, повідомляє "Хроніка Туркменістану".

Зазначається, що нова книга приурочена до Дня працівників охорони здоров'я і медичної промисловості. Її копії будуть передані всім учасникам засідання.

Попередній том довідника Бердимухамедов представив рівно рік тому і також приурочив його до Дня медпрацівників. А 11-й том, виданий в липні 2019 року, був презентований також напередодні Дня працівників охорони здоров'я, який тоді відзначався 21 липня. Восени 2019 року свято без пояснень перенесли на 10 жовтня.

Описані у книзі Бердимухамедова рецепти відварів і чаїв лікарі та державні ЗМІ регулярно рекомендують для лікування і профілактики різних захворювань. Раніше оголошувалося, що дим гармали, корінь солодки і локшину з перцем, також описані в довіднику, слід використовувати для профілактики коронавірусу.

Нагадаємо, в квітні минулого року попри пандемію ковіду в Туркменістані після місячної перерви відновився національний чемпіонат з футболу.

Туркменістан - одна з небагатьох країн, включно з Північною Кореєю, де офіційно немає жодного випадку коронавірусу. Але згідно з повідомленнями, які звідти надходять, країна наразі переживає третю і, можливо, найсильнішу хвилю COVID-19.



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