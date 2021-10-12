В Украине ввели обязательность вакцинации или ПЦР-теста для поездок по стране

12 октября 2021 | 09:08

Кабинет министров на заседании 11 октября ужесточил правила пассажирских перевозок в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции. Как сообщает Министерство здравоохранения, соответствующие изменения были внесены в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в таких регионах будут разрешены лишь при условии наличия у всех водителей (экипажа авиатранспорта) и пассажиров одного из следующих документов:

- документа о полном курсе вакцинации (для "желтой" зоны достаточно документа о получении одной дозы вакцины);

- международного, иностранного или внутреннего сертификата о полной вакцинации препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения;

- отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, сделанного не ранее чем за 72 часа;

- документа о выздоровлении от Covid-19, подтвержденного через сервис госуслуг "Дія".