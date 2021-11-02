Итог полицейской реформы: беспредел и безнаказанность

02 ноября 2021 | 09:23 , Олег Ельцов. ТЕМА

За годы правления «эффективного менеджера» и старожила Кабмина Авакова полиция в ходе реформирования стала абсолютно безнаказанной и почти всесильной. Разрабатываются все новые схемы системной коррупции. Полиция не просто закрывает за деньги уголовные производства, она сливается с уголовщиной. Многие «клиенты» полиции – мошенники, угонщики, квартирные воры, наркоторговцы, становятся ее партнерами и безнаказанно действуют «за долю малую». Любая заява на такого преступника будет похерена в стенах райуправления, а если уголовное производство все же откроют, то так же безнаказанно оно исчезнет – физически, и из Реестра.

С началом ментовской реформы «от Авакова» и без того дрянная правоохранительная система стала просто отвратительной. Общее впечатление не смогли поправить красивые непузатые полицейские в темных очках и в американской форме. После месячника показухи с ездой с мигалками на новых «Приусах», патрульная полиция все чаще попадала в скандальные и драматические истории и все реже появлялась там, где ее сильно ждали. Финал этой реформенной истории: полиция просто исчезла из жизни законопослушных налогоплательщиков. Но этого оказалось недостаточно, и волею реформаторов вместе с полицией начали исчезать уголовные производства… А руководство МВД продолжает бубнить про сокращение обращений в полицию. Героям нашего рассказа удалось изучить механизм фальсификаций до мелочей. Покарает ли корпорация ГПУ виновных из корпорации МВД? Это вряд ли. Будем реалистами: не для того в стране реформа вершилась.

Эта типичная история случилась с наступлением нового 2021 года – 2 января. Мошенник избрал жертвой, как это принято, старушку, которой сообщил, что ее дочь попала в аварию, срочно требуются деньги на операцию. Поскольку мошенник звонил на домашний номер и представился медиком, пенсионерка потеряла бдительность… и рассталась со 150 тысячами гривен. Вы спросите: откуда у пенсионерки такие деньги? Секрет в том, что у бабушки дети в бизнесе и следят за тем, чтобы у матери старость была безбедной. К слову, родственники узнали об афере не сразу – они отдыхали за границей.

Вскоре после звонка к старушке наведался «фельдшер» собственной персоной и унес 150 тысяч.

Но вот, возвращаются дети, узнают печальную новость и обращаются в обновленную реформированную полицию. А именно – в Дарницкое отделение полиции Киева – по месту жительства обманутой родственницы.

На первый взгляд – все идет как по маслу: оперативно открывают уголовное производство № 12021100020000020, проводят следственные действия… Родственники потерпевшей оказывают следствию посильную помощь, благо сами ранее служили в «органах». Собственно, почти все материалы дела собирает собственноручно потерпевшая сторона.

Визит «фельдшера» в дом пенсионерки был зафиксирован сразу несколькими камерами видеонаблюдения в отменном качестве. Записи с камер родственники собрали и передали полиции.

Родственники обнаружили через соцсети еще одного потерпевшего того же мошенника. Его привели к следователю, тот его допросил. Потерпевший опознал жулика.

Также вышли на внешне схожего мошенника, который промышлял подобными «разводами» старушек. Сейчас он на подписке, и с ним судятся сразу несколько потерпевших, вероятно, потеряв надежду на уголовные производства в исполнении полиции. Следствие почему-то не заинтересовалось этим персонажем.

На этом участие дарницкой полиции в расследовании серийного преступления закончилось.

К удивлению адвоката, представляющего интересы потерпевшей, следователь не получил у операторов трафик звонков, что следовало сделать в первую очередь. В данном случае это вдвойне легко, ведь жулик звонил на стационарный телефон.

Потерпевшие неоднократно обращались в полицию с требованием активизировать следственные действия. Их уверяли, что над делом активно работают, реально же происходил неприкрытый саботаж расследования.

В июне адвокат направляет запрос на ознакомление с материалами дела. 1 июля приходит ответ: расследование ведется, в деле назначен новый следователь. Представитель потерпевшей встречается со следователем, от которого узнает…, что тот в глаза не видел материалов дела. И якобы самого дела просто не существует! У потерпевших падает челюсть.

Так, с открытым от удивления ртом, они и обращаются в Генеральную прокуратуру Украины, откуда поступает ответ: уголовное производство по этому факту закрыто еще 29 января! Челюсть у потерпевших опускается ниже. Но, как же, господа реформированные полицейские: вы же ответили в июле, что ведутся следственные действия. А дело, оказывается, закрыто полгода назад. Вероятно, его неясно зачем закрыли задним числом. Но, позвольте, это же покрывательство преступников и служебный подлог!

Представители бабушки, не закрывая рта от удивления, шлют жалобу в ГПУ, оттуда 13 сентября приходит ответ: постановление о закрытии дела отменено, расследование возобновлено.

Адвокат вновь лично встречается со следователем, за которым числится дело (уже четвертым по счету). Тот, как и три предыдущих, понятия не имеет где материалы того дела, и существует ли оно в природе.

Потерпевшая и ее представители не сдаются и заваливают Дарницкую полицию очередными запросами, требуют ознакомиться с материалами дела, а для начала – просто убедиться, что оно существует. Наконец, в переписке потерпевших с полицией наступает момент истины! С разницей в два дня из Днепровского отделения полиции Киева за подписью исполняющего обязанности Антона Жидовцева приходят два взаимоисключающих ответа – полиция окончательно запуталась в показаниях. При их чтении челюсти заявителей отвисают еще ниже.

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Итак, 18 октября полиция уведомляет адвоката, что тот может ознакомиться с материалами уголовного дела его клиентки. А ровно через два дня тот же начальник подписывает ответ тому же адвокату по поводу того же дела, в котором заявляет, что дела такого не существует с 28 сентября! В этот день оно было закрыло «в виду отсутствия состава преступления»! То есть, обкраденная бабушка есть, 150 тысяч гривен нет, второй потерпевший есть, опознание мошенника этим потерпевшим также есть… А состава преступления нет!

Вот он: реформенно-полицейский катарсис! Мы не можем раскрыть преступление – значит его не было! Если раньше такие дела попадали в разряд «висяков» и сильно омрачали милицейско-прокурорскую статистику, то теперь проблема решена: нет преступника – нет преступления! И статистика с каждым годом все краше, а рапорты полицейских начальников все победоносней.

Кто-то может заявить, что все это грязные намеки на фальсификацию статистики, нарушение закона со стороны тех, кто его должен защищать. И мы с ними согласимся. Чтобы бросать такие обвинения – нужно доказать, что была фальсификация, что дело старушки закрывали задним числом, что даже после отмены его закрытия постановлением Генпрокуратуры, дело не возродилось, поскольку его вероятно и не было вовсе. Даже после десяти месяцев бодания с представителями потерпевшей, полиция не удосужилась взяться наконец за расследование, ограничившись тасованием следователей в деле, которого нет.

Но изучение этой отнюдь не пенсионерской истории доказывает одно: никто не сможет подтвердить нарушение закона, фальсификации и бездействие сотрудников полиции и покрывательство со стороны прокуратуры. Никогда! И вот почему.

В ходе реформы всего правоохранительного блока неизвестными реформаторами был крайне изобретательно реформирован Единый реестр досудебных расследований. Формально уголовные производства закрываются следователем полиции исключительно с разрешения прокуратуры. Но установить через Реестр кто конкретно закрыл дело сегодня невозможно. В него не заносится фамилия того, кто дело закрыл. Теоретически, дело можно изъять из реестра, физические материалы дела уничтожить – и концы в воду. Наказывать некого – персональная ответственность отменена.

Это не случайная ошибка, а сознательная. Сегодня вся правоохранительная система превратилась в высокоэффективную корпорацию по выколачиванию денег – из пострадавших, из преступников, из бюджета.

В этой связи мучает еще один вопрос: почему столь настойчиво херит дело Дарницкая полиция – при наличии минимум двух пострадавших, опознанном мошеннике, наконец, при «надзоре» настойчивого представителя потерпевшей? Действительно полиции «не до того» или она саботирует расследование? Ведь за поимку преступника больше денег в кармане не станет. А вот если ты приходишь к преступнику с убедительными доказательствами, с уголовным делом в реестре и обещаешь все порешать и позакрывать – тут есть шанс неслабо поправить материальное положение. Особенно если мошенник при деньгах – не каждый день попадаются бабушки со 150 тысячами гривен. Нет, мы, конечно, не можем утверждать, что мошенник и полиция работают в связке – это нужно еще доказать. Но кто займется сбором доказательств против оборотней? Так ведь можно выйти и на самих себя…

За годы правления «эффективного менеджера» и сторожила Кабмина Авакова полиция в ходе реформирования стала абсолютно безнаказанной и почти всесильной. Разрабатываются все новые схемы системной коррупции. Полиция не просто закрывает за деньги уголовные производства, она сливается с уголовщиной. Многие «клиенты» полиции – мошенники, угонщики, квартирные воры, наркоторговцы, становятся ее партнерами и безнаказанно действуют «за долю малую». Любая заява на такого преступника будет похерена в стенах райуправления, а если уголовное производство все же откроют, то так же безнаказанно оно исчезнет – физически, и из Реестра.

Не исключаем, что мошенник, обманувший пенсионерку в Дарницком районе Киева по этой причине чувствует себя в полной безопасности. А это значит, что завтра он может позвонить уже вашим родителям и выманить у стариков все, что те накопили. Будьте осторожнее, особенно, когда имеете дело с полицией.