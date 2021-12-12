Кулечек за деньги: в борьбе за экологию хитрожопые объединились с рукожопыми

Вчера цена мандаринов в гипермаркете «Метро» поднялась для меня на 5%. Во всем виноват вступивший в силу Закон «Про ограничение обращения пластиковых пакетов в Украине». Согласно закону, все неразлагающиеся пластиковые пакеты отныне запрещено раздавать покупателям бесплатно. Биоразлагаемые – можно. Собственно, законодатель предоставил торговым сетям время на подготовку – полгода: это более чем достаточно для того, чтобы заключить договоры с производителями на поставки полиэтиленовых быстроразлагаемых пакетов, а также на основе целлюлозы и крахмала. Но как показал мой личный опыт первых дней с момента вступления закона в силу, ни «Метро кэш энд кэрри» - четвертая по величине мировая торговая сеть, ни сеть «Новус», буквально оккупировавшая Украину, к действию закона оказались не готовы. В обоих сетях за «пластик» пришлось заплатить мне.

Вчера цена мандаринов в гипермаркете «Метро» поднялась для меня на 5%. Во всем виноват вступивший в силу Закон «Про ограничение обращения пластиковых пакетов в Украине». Согласно закону, все неразлагающиеся пластиковые пакеты отныне запрещено раздавать покупателям бесплатно. Биоразлагаемые – можно. Собственно, законодатель предоставил торговым сетям время на подготовку – полгода: это более чем достаточно для того, чтобы заключить договоры с производителями на поставки полиэтиленовых быстроразлагаемых пакетов, а также на основе целлюлозы и крахмала. Но как показал мой личный опыт первых дней с момента вступления закона в силу, ни «Метро кэш энд кэрри» - четвертая по величине мировая торговая сеть, ни сеть «Новус», буквально оккупировавшая Украину, к действию закона оказались не готовы. В обоих сетях за «пластик» пришлось заплатить мне.

То есть, иностранные торговцы попросту «забили» на украинский закон. За все заплатит потребитель!

По правде сказать, даже если бы торговые сети должным образом подготовились и перешли на разлагающиеся пакеты, в конечном итоге за это все равно заплатят покупатели, но в скрытой форме. Удручает лишь то, что торговцы решили не заморачиваться украинской экологией, а просто стали драть с клиентов больше денег.

Итак, что мы имеем? Экопакеты в торговой сети замечены не были, а за старых знакомых с нас теперь по решению законодателя стали драть немеряные деньги. Даст ли это позитивный эффект? Вероятно, инициаторы закона считают, что даст. Они надеются, что нас задавит жаба платить полторы гривны за кусок целлофана и мы откажемся от его использования. Чувствую, при этих словах все дико заржали. Интересно: когда я стану покупать яблоки или не дай бог селедку – мне их в целях экономии по карманам рассовывать? А как взвесить десяток яблок без пакета: поштучно?.. Так в чем тогда суть законопроекта? Почему законодатели не ржали, когда за него голосовали?

Конечно, в авангарде борьбы за экологию будут бережливые бабушки: им к постирушкам не привыкать. Любопытно: инициаторы закона просчитывали во что обходится стирка одного кулечка – в конечном материальном выражении и во вреде, который будет нанесен экологии? Подсказка законодателям: при расчете ущерба следует определить объем моющего средства, который будет израсходован на стирку одного кулька, количество воды, необходимой для стирки, объем энергии и мощности очистных сооружений, которые будут затрачены на очистку стоков от стирки пакетика. Все это следует помножить на число украинских бабушек и количество кулечков, которыми они располагают. Бабушке такой расчет не под силу, она будет стирать до гробовой доски. Но законодатель такой расчет произвести должен был – вы ж народные избранники, а не свадебные фотографы!

Признаюсь, я такие расчеты не проводил, но смею предположить, что в масштабах страны, если суммировать усилия миллионов старушек, застирывающих до дыр одноразовые кулечки, окружающая среда получит сокрушительный удар.

Ясное дело, законодатели тоже не считали. В пояснительной записке к закону указано, что мы его принимаем в духе европейского вектора и прочее бла-бла-бла. Мол, в Европе неразлагаемые кульки запрещены с 2021 года. А мы-то чем хуже? Однако месяц назад автор этих строк затоваривался в венской «Билле», где беззастенчиво укладывал съестное в одноразовые кульки, не заплатив за них ни цента. Вероятно, кульки были из разлагаемого пластика. То есть у них безопасные кульки и бесплатно, а у нас – опасные, но за деньги.

Помнится, в середине 90-х при посещении США был удивлен обязательным вопросом на кассах супермаркетов: «Пластик ор э бэг?» То есть, еще четверть века назад в США, озабоченных состоянием окружающей среды, покупателю ненавязчиво предлагали не загаживать среду обитания пластиком, воспользовавшись бумажным пакетом (при этом опция получить привычный пластиковый пакет оставалась доступной). То есть, людей плавно подводили к мысли, что пластик – плохо. У нас никто ни к чему не подводит – тупо заставляют платить за вредный пластик, без всякой альтернативы.

Понятно, что тот кулек, который мне впарили за полторы гривны в «Мэтро», не стоит и десятой доли этих денег. А куда же пойдет львиная доля от этой суммы за вычетом производственных расходов? Об этом в законе – ни слова. В пояснительной записке расплывчато указаны дополнительные сборы для производителей, импортеров и реализаторов «плохих» кульков. Конкретные суммы не называются, какую наценку может накручивать торговая сеть – об этом ни слова. Я бы как-то смягчился, если бы знал, что мои деньги пойдут на строительство очистных сооружений, очистку загаженных обочин, стихийных свалок, установку новых фильтров на канализационные стоки… Но этом в пояснении к закону – ни слова. Дело свелось к обилечиванию граждан и торговцев. Чего здесь больше: законодательной глупости или хитрости. Думаю, всего хватает: хитрожопые державники подтолкнули жопоруких законодателей – и дело в шляпе!

Итак, на торговле кульками смогут заработать наиболее жадные торговцы вроде «Мэтро кэш энд кэрри», бюджет пополнится фактически благодаря введению нового «кулечного» налога. Кто ж от такого закона откажется, кто ж станет заказывать экологически нейтральные пакеты, коль законодатель не заставляет их продавать?

Держава в бескомпромиссной борьбе за спасение окружающей среды отвела себе роль наблюдателя и контролера. Так и написано: дополнительных бюджетных расходов не потребует. Кстати, общественное обсуждение тоже посчитали излишним. Контроль за выполнением возложен на компетентные органы. Они же будут собирать штрафы в бюджет.

Что-то еще? Нет, больше ничего. Под эту «кулечную инициативу» подвязано хоть одно госпредприятие? По распоряжению правительства торговые сети обязали закупать экопакеты? Нет, не слышали. Держава видит борьбу за экологию в дополнительном «обилечивании» покупателей, у которых нет альтернативы – брать экологичный пакет или вредный.

А с того ли в принципе начинаем спасение окружающей среды? ОК, рядовой гражданин теперь ежедневно будет платить за вредные пакеты. А в чем же участие державы на этом священном фронте? Оно как-то способствует раздельному сбору отходов? Вы заметили, чтобы вокруг городов и сел по всей Украине поубавилось стихийных свалок? А очистные сооружения в ваших городах уже не смердят? А японский кредит в миллиард долларов для переоснащения Бортничанской станции аэрации, засирающей воздух всего киевского левобережья уже получен и осваивается? Эти деньги нам предлагают на протяжении десяти лет. Но в Киеве по сей день не проведены тендерные процедуры, как того требует сторона, предоставляющая кредит, дабы деньги не разворовали. Причина проста: никому ваш японский миллиард не нужен, если из него ничего нельзя украсть. А то, что скоро украинская столица утонет в нечистотах – это не важно. Главное, чтобы кулечки в супермаркетах не раздавали бесплатно.