ТЕМА

Сін чиновника Минспорта избил киевлянина за замечание про неправильную парковку

15 января 2022 | 10:34

Полиция составлять протокол не пожелала. Пострадавший - в БСМП.


В Киеве житель дома сделал замечание собственнику автомобиля Toyota Land Cruiser Prado AA7700EA за неправильную парковку.

Последний нанес оппоненту удары кулаками и сделал бросок с прогибом — просто за то, что его попросили соблюдать правила дорожного движения и уважать окружающих, пишет Киев оперативный. Затем водитель стал добивать жертву на земле. Пострадавшего  увезли в БСП.

Полиция приехала, но, через пару минут уехала не оформив протокол. Из информации в открытых источниках стало известно имя нападавшего: Владислав Стеценко, 1997 года рождения. Судя по всему, это сын топ-чиновника министерства спорта.



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© фото: Олег Ельцов

   
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