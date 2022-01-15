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Сін чиновника Минспорта избил киевлянина за замечание про неправильную парковку
15 января 2022 | 10:34
Полиция составлять протокол не пожелала. Пострадавший - в БСМП.
В Киеве житель дома сделал замечание собственнику автомобиля Toyota Land Cruiser Prado AA7700EA за неправильную парковку.
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[15.01.2022]
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