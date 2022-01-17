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Кандидат в президенты Южной Кореи предложил арендовать у России Дальний Восток
17 января 2022 | 08:58
Южной Корее следует заключить договор с Россией на долгосрочную аренду части ее дальневосточных территорий. Об этом в интервью ТАСС заявил кандидат в президенты республики Хо Ён Гён.
По его словам, в случае прихода к власти он намерен предложить арендовать Сахалин, Амурскую область, Хабаровск, Магадан, Камчатку и Чукотку, где, по словам политика, проживает «много корейцев». В этих регионах можно будет наладить производство сельзозпродукции, включая сою и пшеницу, что «будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения», заявил Хо Ён Гён.
«Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества. Мы сможем превратить эту местность в развитый регион», - пообещал он.
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