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Арахамія згадав про фейки щоо війни з Росією, що йдуть із Заходу

19 января 2022 | 13:02


"Загроза з боку є завжди. Але! Пам'ятаєте, була ескалація навесні минулого року? Ситуація станом на сьогодні нічим не гірша за ту, вона приблизно в цьому ж діапазоні. Навіщо нагнітають західні ЗМІ? Складно сказати. Зараз триває великий переговорний процес і ми є на цьому полі, це привід для переговорів, щоб уникнути війни в Європі. Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, ми повинні бути готовими до всього, але не розвивати паніки. Вторгнення РФ може не бути, а економіка ляже. Коли починають вкидати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо, як це вже впливає на економічну ситуацію", — каже Арахамія.

Також парламентар додає, що за тиждень-два було б доцільно організувати національні навчання за допомогою територіальної оборони та Національної гвардії.



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