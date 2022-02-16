Человечество глупеет

— Ухудшение генофонда. Факторов несколько. Во-первых, женщины с высоким IQ все чаще отказываются от рождения детей. Эволюционный психолог Сатоси Каназава в книге The Intelligence Paradox подсчитал: плюс 15 пунктов IQ = минус 25% стремления к материнству. Во-вторых, как показало другое исследование, мужчины со сравнительно низким IQ чаще заводят романы «на стороне», а значит у них больше шансов распространить свои гены. В-третьих, возраст отцовства и материнства в развитых странах увеличивается. С этим связывают рост генетических рисков и снижение интеллекта у потомства. Правда, страны с самым высоким средним возрастом матерей демонстрируют наименьшее снижение IQ. Но кроме статистики есть и нейрофизиологические улики — изменение скорости реакции мозга. Уровень интеллекта коррелирует с этим показателем: чем быстрее вы реагируете на стимул, тем эффективнее обрабатываете информацию. Когда в 1880 году английский антрополог Фрэнсис Гальтон измерил время реакции у нескольких сотен лондонцев из разных социальных слоев, оно составляло в среднем 185 миллисекунд. Сейчас, судя по таким же тестам, — в 1,5 раза больше. Майкл Вудли считает это однозначным доказательством ослабления «генетического потенциала». Однако другие специалисты сомневаются, что единичное неконтролируемое исследование викторианской эпохи может считаться надежным основанием для таких смелых выводов.

— Демографическое старение. Ученые сопоставили два факта. Первый: в последнее время среди испытуемых на тестах IQ стало заметно больше людей старше 60 лет. Второй: при этом основное снижение результативности наблюдается в заданиях на рабочую память, а она как раз ослабевает с возрастом. Так что, возможно, дело не в глупости, а в том, что мы дольше живем и из-за возрастных изменений не всегда способны удержать в уме большие объемы информации.

— Сокращение объема мозга. Да, у нас он примерно на 15% меньше, чем у людей Ледникового периода, а с тех пор прошло всего 14 тысяч лет. Но процесс уменьшения черепа и мозга начался гораздо раньше. Слишком большой мозг отнимает чересчур много энергии у тела, объясняет антрополог Джон Хоукс. Так что эволюция, как и электронная промышленность, пошла по пути миниатюризации. Считается, что сокращение объема мозга связано с одним из наших важнейших эволюционных достижений — изобретением разделения труда и коллективной работы. Когда-то мы смогли сделать мозг менее энергозатратным и более эффективным, перераспределив интеллектуальную нагрузку между собой. Каждый стал немного «глупее», а все вместе — намного умнее. А недавно мы сделали еще один шаг в этом направлении: создали глобальный супер-мозг — интернет.

— Влияние информационных технологий. И это самое логичное объяснение. Интернет освободил нас от необходимости запоминать и извлекать из памяти большие объемы информации. И сделал глупее? Не совсем. Возможно, с задачами, которые были актуальны в прошлом веке, мы справляемся чуть хуже, зато в работе с цифровыми данными могли бы дать фору предыдущим поколениям. Умение быстро нагуглить нужное — это ведь тоже своего рода интеллект. Отсюда — главный вопрос. Что вообще измеряет тест IQ?

Медиа приучили нас думать, что коэффициент интеллекта равен уму и таланту. Ведь у Микеланджело, Ньютона, Бетховена, Дарвина он был выше среднего. Но вот в чем загвоздка: никто из этих гениев не проходил тест IQ.

Разработан он был только в начале 20 века и с конкретной целью — для проверки интеллектуального развития детей. В 1930-е — доработан для аттестации кандидатов в армию и полицию (из сохранившихся военных и полицейских архивов ученые и черпают данные для сравнения). А уже оттуда перекочевал в кадровые отделы предприятий и приемные комиссии университетов.

Вопреки своему второму названию, тест на «общий интеллект» измеряет лишь некоторые показатели: вербальное понимание, пространственное мышление, способность к обучению и рабочую память. Точнее всего его идею выразил психолог Ричард Нисбет: «Если у вас IQ 120, вам легко вести расчеты. Если — 100, вам дается это труднее, но это не значит, что вы не сможете считать лучше, просто вам придется приложить для этого больше усилий». При этом высокий IQ не гарантирует от проявлений глупости и иррациональности в других сферах. Почему?

Также одним из объяснений считается следующее: умного человека отличает от глупого не просто умение логически мыслить, а способность распознавать свои когнитивные ошибки, преодолевать стереотипы и отделять предположения от фактов. Для измерения этой способности канадский психолог Кит Станович разработал батарею альтернативных интеллектуальный тестов — на коэффициент рациональности. Возможно, они точнее отражают суть человеческого ума, чем умение выполнять вычислительные задачи, которые он все чаще делегирует машинам.

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