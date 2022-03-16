Россия перед катастрофой

16 марта 2022 | 12:32

У России самые мрачные перспективы: уже в ближайшее время ее ждут великие потрясения, и я буду очень удивлен, если ей удастся сохранить целостность. Жителям же этой не по уму агрессивной страны еще долго придется сочувствовать. Лет 10-15 минимум. Если в мире найдутся столь мягкосердые, в чем я сомневаюсь.

35 из своих 70, то есть половину жизни, причем лучшую, цвет лет, я отдал наладке. Дорос до генерального директора производственного объединения и чем только не занимался: схемами управления авиаракет и системами раскроя металла и системами контроля энергии на больших заводах, станками с ЧПУ и роботами, хроматографами и атомными спектрометрами, роторный экскаватор восстанавливал и рыл вскрышу на нем, систему контроля на птицефабрике разрабатывал, всего и не упомнишь.

В общем, с техникой, технологиями, экономикой и управлением знаком не понаслышке. И поэтому с ужасом слежу за происходящим в России. Помнится, посетив ее в 1920 году, Герберт Уэллс в книге «Россия во мгле» скептически оценил перспективы построения нового общества. И, увы, оказался неправ. Большевикам таки удалось сотворить хомо советикус, Путин стал апофигеем совка – и торжествует, губя собственную страну. Похоже, окончательно.

Спустя сто лет Россия снова во мгле. Размах постигшей ее катастрофы не осознан пока населением и руководством, но напоминает о гибели империи. Дефолт 1998 года, потрясший финансовую систему и экономику и отбросивший страну на годы назад, покажется дуновением майского ветерка! Как и в 1917-м экономика придет в полный упадок, финансовая система развалится, а сама страна окажется на грани краха.

Впрочем, разве это был несчастный случай или происки врагов? Нет, Россия сама копала себе яму, свирепо огрызаясь от пытавшихся удержать ее от сей самоубийственной глупости и в конце концов перейдя последнюю черту. Она исчерпала меру терпения мира и получила в ответ беспрецедентную международную изоляцию и санкции, подобных которым в истории еще не было.

Почувствовало ли их население? Многие еще бодрятся, мол, все в порядке, машин на улице много, в магазинах все есть. Но они либо лукавят, либо боятся признаваться самим себе, что дела плохи. Хотя первые признаки краха сытого и благополучного мира, к которому многие россияне привыкли за последние двадцать лет, появились очень быстро: вояжи в Европу, отдых в Турции и Египте стали невозможны и будут невозможны долгие годы.

Об этом придется забыть не только потому, что лизинговые компании отзывают из России свои самолеты, и рейсы за рубеж прекратились из-за арестов лайнеров. А еще и потому, что Запад закрыл небо для российских авиакомпаний, международные карточки заблокированы, а наличные доллары свыше 10000 заботливая родина запретила снимать с банковских счетов и вывозить. Какие курорты, если авиакомпании бросили за рубежом около 160 тысяч соотечественников! В итоге даже те, у кого деньги в тумбочке есть, не могут выехать вообще никуда, к тому же крепнет ощущение, что лучше их приберечь на черный день.

Конечно, гораздо больше других россиян, тех, кто в принципе не мог себе позволить куда-то поехать отдыхать, разве что в ближайший лесок или на речку. Они уже столкнулись с ограничениями при покупке базовых продуктов (гречка, сахар, мука), да и цены подскочили. Но это пока не катастрофа.

Та начнется через пару месяцев и предотвратить ее невозможно. По всей России массово останавливаются производства и не только западных компаний, но и местные, ввиду проблем с комплектующими и запчастями. Так, не прошло и трех недель после введения первых санкций, а большинство автозаводов уже встало.

Но машины остановятся не сразу, а кушать хочется всегда, поэтому для примера возьмем крупный продуктовый холдинг «Макфа». Он базируется в Челябинске и в огромных количествах производит муку, макароны, комбикорма и хлебобулочные изделия. Весь технологический процесс от переработки зерна до изготовления готовой продукции идет по итальянской и швейцарской технологиям на линиях из этих стран. Если завтра на складах закончатся комплектующие для ремонта этих линий, то весь процесс остановится. Поломка любого подшипника на вальцевом станке станет катастрофой и остановит всю технологическую цепочку. Поэтому хлеб и макароны «Макфа» есть в магазинах лишь до тех пор пока у холдинга есть запчасти. А их скоро не останется и поставка прекращена. И еще нюанс. Там используют искусственную клейковину для повышения качества муки, но ее и другие добавки для вкуса, для консервации и так далее закупают тоже в Швейцарии. Какого качества будет отечественная мука и хлеб без этих добавок?

Или вот яйца. В начале 80-х довелось поработать на крупной птицефабрике – уже тогда все оборудование было импортным, свое не выдерживало никакой критики. Цыплят, кстати, тоже приходилось завозить. Сейчас в России своего оборудования для птичников вообще не производится, и хочется покрутить пальцем у виска, видя снимки с Якутской птицефабрики: на ее яйцах помимо стандартной маркировки красуется надпись Zа Россию!

Тут близорукий патриотический идиотизм доведен до абсолюта: лоток для яиц сделан на импортном оборудовании, маркировка нанесена на нем же, оборудование птичника также иностранное и при поломке его попросту нечем будет чинить – санкции-с, а своего нет ничего. И такая картина сейчас по всему сектору продуктов питания: мясо, молоко, колбаса, консервы. Все предприятия очень скоро либо вовсе остановятся, либо резко снизят выпуск продукции и ее качество.

А как Россия будет проводить посевную? Компания John Deerе всед за другими прекратила поставки технику и комплектующих, но это полбеды. Беда в том, что посевной материал (40% семян и 90% картофеля) импортируется и осенью не будет былого урожая. И это только сельскохозяйственная отрасль, системные проблемы будут проявляться и в других. То же самое в ключевой для России нефтегазовой отрасли: все технологии в ней и оборудование западные. И во всех остальных отраслях. Представьте, сколько людей занято в них и что случится, когда хотя бы четверть потеряет работу. Пока что людей на вставших предприятиях отправляют в отпуска с частичным сохранением зарплаты, но это временная мера. Через месяц-два все они будут уволены и страну накроет массовая безработица. То, что ушли крупные ритейлеры, Inditex, H&M, оставив без работы тысячи людей, это уже вишенка на тортике – у безработных нет денег на покупки.

И это не все. Мало того, что почти все компании прекращают поставки товаров в Россию, так еще и крупнейший морской перевозчик контейнеров датская компания Maersk остановила рейсы в ее порты. Значит, вскоре грядет дефицит практически всех товаров. И не только электроники и бытовой техники, но и еды, ее Россия также импортирует много. Мясо, фрукты, овощи — все это, по большей части, импорт, который завозят фурами и контейнерами. Впереди дефицит и резкий рост цен, что вкупе с перечисленными последствиями международной изоляции означает уже не системный кризис, а скорый крах системы, то бишь режима и, видимо, страны.

Крах тем более неизбежный, что руководство страны делает буквально все, чтобы его ускорить и приблизить!

Первым шагом стал отказ вернуть лизинговые самолеты, то есть банальное воровство, которое в бизнесе не прощается. Вторым станет национализация имущества компаний, прекративших работу в России, шаг не менее глупый, не дающий никаких выгод, кроме множества проблем. И третьим, буквально самоубийственным шагом будет наглый отказ рассчитаться по долгам, в частности, по суверенному долгу, номинированному в валюте.

Из-за того, что западные санкции заблокировали РФ доступ к большей части золотовалютных резервов (ЗВР), у страны возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе долговых. Поэтому она намерена рассчитываться по ним в рублях, пока резервы не будут разморожены. «Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но — еще раз повторю — долги, которые мы должны платить в страны, недружественно отнесшиеся к Российской Федерации и сделавшие такие ограничения на использование золотовалютных резервов — именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте», — отметил министр финансов РФ Силуанов.

Это хуже, чем преступление или ошибка, это вопиющая глупость в стиле руководства якутской птицефабрики! Недаром говорят, что когда бог желает погубить, лишает разума.

Во-первых, никакого критического импорта не будет, равно как и возможности его оплатить. Во-вторых, это развязывает Западу руки в отношении российской собственности за рубежом – она может быть конфискована для погашения долгов. В-третьих, сами ЗВР РФ могут пойти на таковое погашение и – это главное для Украины – на восстановление ее экономики и компенсацию ущерба, нанесенного агрессором. На это, по предварительным подсчетам, потребуется около $120 миллиардов и счет продолжает расти.

Подводя итоги, можно заключить, что перспективы у России самые мрачные, что уже в ближайшее время ее ждут великие потрясения, и я буду очень удивлен, если ей удастся сохранить целостность. Жителям же этой не по уму агрессивной страны еще долго придется сочувствовать. Лет 10-15 минимум. Если в мире найдутся столь мягкосердые, в чем я сомневаюсь.

Источник: Юрий Кирпичев, "Обозреватель"