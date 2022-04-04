Житомирщина вільна від російських військ – голова ОВА

04 апреля 2022 | 18:12

На Житомирщині ворога було відкинуто і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на теренах області немає, - повідомив .керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко

:Він заявив: "Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси.. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси…"