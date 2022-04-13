ТЕМА

Українці знов почали вкладати в новобудови

13 апреля 2022 | 13:00

Попит на квартири у новобудовах відновлюється – ЛУН.


Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення. В Одесі, Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Вінниці та інших містах люди починають вкладати гроші у новобудови.

Про це повідомляє портал з пошуку нерухомості ЛУН.

В деяких містах України люди знову почали інвестувати у будівництво. Так, у квартири в новобудовах  вклали кошти в Одесі (6 квартир), у Львові (4), у Хмельницькому (4), в Ужгороді (2), у Вінниці (2).

"Станом на початок квітня в порівнянні з кінцем січня на Закарпатті кількість відвідувань сайту відновилась на 96%, тобто сягає майже довоєнного обсягу. Полтавщина відновила відвідуваність на 25% довоєнного", – йдеться у пресрелізі.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис заявил на пресс-конференции,что украинская сборная получила за участие в ЧМФ 8 миллионов долларов
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100