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РФ може атакувати базу НАТО, щоб завадити постачанню зброї в Україну – ексрадник Британії з безпеки

18 апреля 2022 | 18:47

Путін стає "дедалі відчайдушнішим, щоб придушити потік зброї" в Україну.


Президент РФ Володимир Путін може розглянути можливість завдання удару по базі НАТО, щоб зупинити постачання зброї в Україну.

Таку думку висловив колишній перший радник британського уряду з національної безпеки Пітер Рікеттс, передає Daily Mail. Він вважає, що Путін стає "дедалі відчайдушнішим, щоб придушити потік зброї" в Україну.

"Швидше за все, я думаю, що вони шукають якийсь спосіб запобігти чи обмежити цей потік зброї в Україну. Отже, ми можемо побачити атаки на конвої або літаки, які доставляють зброю із заходу. В крайньому випадку, можливо, якийсь ракетний удар по базі в НАТО, де готували озброєння для України. І це, безперечно, поставить перед країнами НАТО справжню дилему", – вважає Рікетт.

Він також вважає, що війна в Україні може тривати "багато років". Він побоюється, що конфлікт рухається до "глухого кута, коли Росія утримає досить значну частину країни", а Україна не погодиться на угоду про врегулювання.

"Я вважаю, що президент Путін хоче, щоб ми всі боялися, що він може захотіти застосувати ядерну зброю в Україні, що стане серйозною ескалацією і забезпечить ізоляцію росії в усьому світі", – додав Рікетт.

Нагадаємо, Росія направила США офіційну дипломатичну ноту із попередженням про те, що постачання Україні озброєння "підливає олії" у конфлікт і може призвести до "непередбачуваних наслідків".



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