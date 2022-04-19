ТЕМА

Российским тиктокерам прийдется нелегко

19 апреля 2022 | 23:17

Герою Тик-Ток Кадырову следует поменять Айфон на мобильник с Андроидом, иначе никто не узнает о подвигах его боевиков.


Приложение TikTok пропало из российского App Store. В Google Play оно все еще доступно.



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© фото: Виктор Меняйло

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