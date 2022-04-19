Наступ Росії на Донбас може тривати кілька місяців - Independent

19 апреля 2022 | 23:40

Путін прагне до якоїсь перемоги "незалежно від людської вартості".

Наступ Росії на Донбас на сході України може тривати "кілька місяців".

Про це заявляє високопоставлений чиновник з національної безпеки Великобританії, повідомляє Independent.

Посадовець попередив прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який потім заявив на щотижневому засіданні Кабміну на Даунінг-стріт, що позиція України є "небезпечною", оскільки президент РФ Володимир Путін прагне до якоїсь перемоги "незалежно від людської вартості".