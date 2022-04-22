Мелитопольские партизаны прирезали уже сто ршистов

Мелітопольці продовжують героїчний опір росіянам. В окупованому місті діють партизани, які завдають ворогу великих втрат. Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, за даними розвідки, підтверджено знищення близько 100 окупантів.

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