ТЕМА

В Подмосковье горит огромный склад

03 мая 2022 | 07:30

Пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в Богородском городском округе Подмосковья, здание горит по всей площади, сообщает МЧС.


При этом представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что размеры склада - 150 на 170 метров. Таким образом, площадь возгорания составляется более 25 тысяч квадратных метров.

P.S. В три часа ночи РИА-новости сообщило, что пожар локализован на 33,8 тыс квадратных метров.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100