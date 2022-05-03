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В Подмосковье горит огромный склад
03 мая 2022 | 07:30
Пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в Богородском городском округе Подмосковья, здание горит по всей площади, сообщает МЧС.
При этом представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что размеры склада - 150 на 170 метров. Таким образом, площадь возгорания составляется более 25 тысяч квадратных метров.
P.S. В три часа ночи РИА-новости сообщило, что пожар локализован на 33,8 тыс квадратных метров.
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