В Подмосковье горит огромный склад

03 мая 2022 | 07:30

Пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в Богородском городском округе Подмосковья, здание горит по всей площади, сообщает МЧС.

При этом представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что размеры склада - 150 на 170 метров. Таким образом, площадь возгорания составляется более 25 тысяч квадратных метров.

P.S. В три часа ночи РИА-новости сообщило, что пожар локализован на 33,8 тыс квадратных метров.