ТЕМА

Росийский газ Европа заместит африканским

03 мая 2022 | 08:32


ЕС хочет больше работать с Африкой, особенно со странами в западной части континента (Нигерия, Сенегал и Ангола), чтобы заместить импорт газа из России, утверждает Блумберг со ссылкой на черновой вариант документа Евросоюза.



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