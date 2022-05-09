«ПИСЬМА из ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-12: ПЭРЭМОГЫ.RU-RU-RU

09 мая 2022 | 23:37 , Сергей Гончаров. для "ТЕМЫ"

У руSSкiхЪ - очередная «Победа». С 1 мая они несколько дней разгоняли новость, что «Венгрия и еще 9 европейских стран открыли в «Газпромбанке» рублевые счета для оплаты за руSSкiй газ в рублях». При этом, официальный установленный курс ЦБ РФ к доллару и евро уже ниже, чем был 23 февраля. По их версии «великий финансово-экономический поход «Мирового Нацизма» против РАiSSи провалился…

Мы … должны сломать их волю. Демонстративно, «об колено ». Так, чтобы вся их пропаганда и цензура, даже работая на самую полную мощность, не сумели смягчить их унизительное поражение от «какой-то Украины», «каких-то «хАхлов». Это унижение должно стать очевидным даже для их глубинного народа с «образованием» 9 классов сельской школы. Даже для тех, у кого место отсутствующего мозга давно занимает телевизор.

А теперь посмотрим: как обстоит дело на самом деле?

Прежде всего, автору хотелось бы огласить список европейских стран, компании которых либо и раньше имели разрешение от своих правительств покупать у русских компаний газ за русские рубли и продолжают этим разрешением пользоваться, либо действительно получили такое разрешение от своих правительств после того, как цивилизация начала заслуженную и справедливую войну на тотальное экономическое, финансовое и технологическое уничтожение, а также социальную и гуманитарную катастрофу РФ.

Итак, вот этот список:

- Казахстан Да-да, не удивляйтесь: у Казахстана есть кусочек земли, который географически находится «на Европе». В связи с чем Республика Казахстан является членом, например, договора об обычных вооруженных силах в Европе и имеет строгий лимит: сколько танков и всякого прочего на территории своих огрызков бывших своих Уральской и Гурьевской областей ей можно содержать. Правда, казахам этот лимит до лампочки, потому что они не содержат на этих географических огрызках «тяжелых» формирований своих вооруженных сил из-за ненадобности. Одним словом, Казахстан формально - тоже «европейская» страна;

- во-вторых, бывшие советские республики Советского Закавказья - Азербайджан, Грузия и Армения. В современном географическом понимании - это тоже Европа. С Грузией и Арменией – все, думаю, понятно. А что касается Азербайджана, то этот крупный - мирового, пусть и не из самых главных игроков – значения, традиционный экспортер нефти, импортирует часть природного газа для своих нужд. К удивлению некоторых, даже супербогатые нефтью страны богатые одновременно и природным газом, но это не позволяет полностью заменить для народнохозяйственных нужд природный газ. Кроме того, у Азербайджана есть изолированный эксклав – Нахичеванская Автономия. Своих энергоресурсов кроме дров она не имеет и требует транзитного снабжения через территорию вражеской и числящейся политическим и военным союзником РФ Армении;

- далее – Молдова: тут все понятно;

- также в этот список можно записать Норвегию (да-да!) – если, конечно, есть желание натянуть сову на глобус. Потому что у нее Свальбард-Шпицберген (довольно крупный остров в Северном Ледовитом океане), который имеет особый статус и особый хозяйственный режим еще с 1947 года. Сколько норвежскому Лонгйиру и русскому Баренцбургу с их совокупным населением меньше двух с половиной тыс. чел. следует закупать сжиженного природного газа у России как правоприемника СССР – вопрос отдельный и достаточно смешной. Но опять-таки, можно поднять пропагандисткий ор, и формально даже не соврав, заявить: –« Вот!! Даже Норвегия «встала на колени» и закупает русский газ за рубли»;

- далее, наконец, те страны и территории, которые не связаны решением ЕС отправить Россию в пешее эротическое путешествие с ее дешевыми понтами «покупайте за рубли, а то отключим газ!»

Вот эти страны и территории:

- Исландия, Датская Гренландия (2 млн. кв. км – т.е. три с половиной Украины – но менее 60 тыс. населения), Датские Фарерские острова, британский «суверенное владение остров Мэн», «огромное и могучее» (160 кв. км., 38,5 тыс. населения) Великое Княжество Лихтенштейн (это не шутка, оно действительно имеет статус великого княжества – и, между прочим, крупнейший европейский производитель зубных протезов премиум класса. А еще в княжестве банковская деятельность - основа экономики, и это тоже не шутка; Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина (причем ее при желании можно выдать аж за четыре субъекта, поскольку Уния Босния и Герцеговина состоит из мусульмано/боснаковско (не путать с «босяками»!)-хорватской Федерации Босния и Герцеговина, Республики Сербская Краина, и округ Брчко с особым статусом, Северная Македония/Скопье-Македония; ТРСК - Турецкая Республика Северного Кипра (формально из «политико-юридически полноценных» государств ее официально признает только Турция, что позволяет считать ТРСК т.н. «частично-признанным» государством». Кстати, номинально в такие «частично-признанные» можно записать и «республику Абхазия», и «республику Южная Осетия», и даже нашу родимую Лугандонию. Также следует учитывать, что Республика Косово де-факто предоставляет полную автономию, включая сферу внешнеэкономической деятельности за исключением военных вопросов;

- ну и наконец, действительно серьезный игрок: Турция, ведущая свою хитрую игру. У нее огромный зуб на ЕС за то, что тот не открыл перед ней свои двери …;

- также «единственный смутьян» в Европейском Союзе – Венгрия, успевший попасть из-за этого под частичные финансовые, военно-технические и политические санкции того самого ЕС, в который она входит;

- и конечно, чуть не забыли - Беларусь во главе со спятившим колхозником-узурпатором.

Как видим, вполне можно нарисовать те самые «Венгрия + 9» и даже подлиннее. Вот и вся цена рашистским ура-заявлениям.

Ну а что там с рублем, который «уверенно укрепляется после паники»?

Тут тоже веселО.

Секрет в том, что ЦБ «РФ устанавливает официальный курс рубля на основе среднего арифметического между официальными курсами покупки и продажи нескольких десятков крупнейших российских банков. Часть из них установили курс продажи в районе 70 руб\доллар, но сами доллары не продают. С тем же успехом они могли установить курс «деревянного» к доллару не 70\1, а как в СССР – 56 коп. за доллар.

Вторая группа банков - поступила интереснее: они установили курс продажи $ примерно 80 руб. за доллар, но продают валюту только «специальным корпоративным клиентам». А проще говоря – тем, кто допущен к корыту и тем, кого любят в «башнях Кремля».

Наконец, третья, самая малочисленная группа банков (их всего три). В них валюту можно свободно купить в случае выполнения правил операций в жестких пределах «ограничений военного времени», установленных ЦБ РФ. Однако курс - от 90 руб. и выше (реально - все 100).

Но этим фокусы ЦБ РФ не заканчиваются. Поставка газа за пределы России – это, понятное дело - экспортная операция, а курсы валют относительно рубля для экспортно-импортных операцийв России устанавливает НЕ центральный банк. В России их устанавливает в ручном режиме по щучьему велению федеральной таможенной службы РФ. И это не уловка Путина, так было всю историю постсоветской России, начиная со времен Гайдара. Так было и на протяжении всей истории СССР после введения государственной монополии внешней торговли. Так вот: сегодня ФТС РФ определил этот курс в 125 руб. за доллар…

В общем - ничего нового. Поскольку на 1 апреля 1991 г. официальный курс рубля к доллару составлял 68 коп. за доллар. Но при этом «простой советский гражданин» не мог его купить иначе чем у физлиц - валютных спекулянтов не меньше чем за 3 рубля 10 коп. за доллар. А то и по пять рублей… При этом за такие операции покупателю и продавцу светили долгие сроки.

А покупательная способность чекового рубля (чеков в инвалютных рублях, которые можно было отоварить в специальных магазинах «Березка») достигала эквивалента 20 советских рублей за инвалютный рубль (рекорд, который мой отец обнаружил после возвращения из-за загранплавания в 1982-м - 23 рубля 50 копеек).

При этом в начале 1985 г. официальный публикуемый в советских газетах курс был 56 с четвертью копеек за доллар.

Наконец, еще одна эпическая новость: в апреле Россия получила рекордную валютную выручку!

Разумеется, контракты на поставку энергоносителей заключаются с датой поставки от одного до 60 дней после даты их получения. При этом оплата, когда она производится по факту поставки, может происходить в течении 10 последующих банковских дней. Поэтому до самого конца мая Россия все еще будет частично пожимать плоды ажиотажного спроса, вызванного и самим фактом «горячей войны», и началом тотальной экономической и финансовой войны против нее, начатой в начале марта.

Шутки-шутками, но по одному из контрактов в один из биржевых дней марта цена тысячи кубов атмосферного (трубопроводного) природного газа превысила 3900 долларов. Однако даже на пике ажиотажа, по-видимому все сделки в Европе по ценам существенно выше 2000 долларов за 1000 кубов почти наверняка были «памповыми». «Памп» – биржевой прием, когда продавец и фиктивный (или реальный, но за преференции от продавца) покупатель заключает сделку по завышенной цене для подогрева рынка.

Наконец, вспомним о новости, что КНР и Индия изъявили готовность к переходу в расчетах с Россией на национальные валюты.

Вот это чистая правда. И этот шаг безусловно укрепит и индийских рупию и особенно китайский юань. Более того: это действительно ослабляет позиции доллара. Но, с учетом того, что нас должны беспокоить не позиции доллара США (этим пусть занимается США), а ослабление рубля и подрыв насанкциональных экономики и финансов РФ. Что ж, происходящее можно только приветствовать!

Ибо континентальный Китай систематически вытворяет с юанем такое, что покойный президент Рейхсбанка Третьего Рейха Ялмар Шахт люто завидует в гробу. Тот самый «герр Ялмар», который установил больше двухсот (!) валютных курсов рейхсмарки, действовавших одновременно. Про Шахта говорили, что когда он возглавил Рейхсбанк, ему завидовали еврейские банкиры всего мира.

Теперь кости самого «герра Ялмара» рыдают от зависти к менеджменту «народного банка Китая». И естественно, нам очень и очень выгодны перспективы превращения России в такой же хозяйственный придаток по неэквивалентному обмену сырья и продукции низкого передела для Китая, каким были для Третьего Рейха, скажем, Румыния и Венгрия.

В долларизованной экономике руSSкiе чувствовали и, несмотря на санкции, чувствуют себя гораздо свободнее, чем в будущей юанизованной. А ведь Пекин только усиливает хватку. Китайцы душат медленно, как удав. Они фальстартов не допускают, ибо «Китай - не Россия».

Так что - все пучком. Впрочем, это НЕ означает, что впереди у нас «веселье и легкость». Когда у тебя под боком рушится такая громадная хрень – это сулит проблемы: может осколками зацепить… С другой стороны: а что делать? Не жить же вековечно по соседству с этаким хренохером – пора уже валить эту сгнившую перекошенную халабуду!

Автор - в 1995-1997 гг. являлся специалистом I категории, затем ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ Центра оценки политических рисков. В 2002-2005 гг. – также один из «приглашенных экспертов» дирекции военных программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Член Экспертного Совета Центра исследований Армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР; более известен по бренду принадлежащей Центру информационно-консалтинговой компании Defense Express)