Ходаковский сводит счеты с Ахметовым на “Азовстали”

Напомним, что пытаясь в начале 2014 года оседлать “русскую весну” на Донбассе, донецкий олигарх сделал ставку на свои связи в правоохранительных органах региона — не секрет, что до 2014 года ни одно назначение в МВД и даже СБУ на уровне области не проходило без согласования с Ахметовым.

Примерно с мая Ринат сделал ставку на создание собственного подконтрольного вооруженного формирования в рамках так называемой “Донецкой народной республики”. Так, в политическом и военном раскладе Донбасса появился “батальон Восток”, который возглавил командир донецкого подразделения СБУ “Альфа”, участвовавший во время Майдана в штурме и последующем пджоге киевского Дома профсоюзов, Александр Ходаковский. Под его началом “вдруг” оказались десятки хорошо подготовленных бойцов из “Беркута” и “Альфы”, к которым присоединились кавказские наемники из России — прежде всего, из Северной Осетии.

Через Ахметова Ходаковский получил довольно серьезную поддержку из Москвы. Первые организованные группы российских “добровольцев” с колоссальным боевым опытом отправлялись именно в распоряжение командиров “Востока”. Все это позволило Ходаковскому (который взял себе прозвище “Скиф”) уже на первых пресс-конференциях крайне негативно отзываться о “народном губернаторе” Губареве, и заодно выступать активным противником захватов зданий госорганов в Донецке.

На тот момент это вполне укладывалось в политику Ахметова “усидеть на двух стульях” с прицелом на “федерализацию Украины”. Параллельно Ринат старался держать под контролем накал вооруженного противостояния, как минимум, в двух ключевых для себя городах области — Донецке и Мариуполе.

В последнем случае благодаря заключению 15 мая так называемого “Меморандума о порядке и безопасности”, поводом для которого стал кровавый штурм управления внутренних дел в Мариуполе (в ходе которого погибли 13 украинских силовиков и жителей области). Инициаторами подписания документа стали руководители металлургических комбинатов “Метинвеста” Ахметова (имени Ильича и “Азовсталь”) Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили и лидер сторонников “ДНР” в Мариуполе Денис Кузьменко. В итоге в городе установилось хрупкое перемирие до 13 июня, когда батальон “Азов” при поддержке бронетехники выбил ДНРовцев из всех удерживаемых зданий в Мариуполе и над городом был поднят украинский флаг.

В Донецке же реальной вооруженной силы, лидеры которой хотели бы войны с остальной Украиной, не было — все бодро занимались дележкой бизнеса. И только приехавшие россияне с их установкой на “войну с бандеровцами” были непредсказуемым фактором, который мог помешать типично “донецким раскладам”.

25 мая российские кураторы, недовольные апатией местных боевиков и их главного спонсора, решили пойти на обострение. Порядка тысячи, в том числе вооруженных, людей пришли к донецкой резиденции Ахметова в Ботаническом саду. Протестующие скандировали “Ахметов — враг народа. Вернем Донбасс народу” и требовали экскурсии по резиденции. Было предпринято несколько попыток открыть массивные ворота и попасть в резиденцию олигарха.

Ходаковскому пришлось срочно спасать ситуацию. Он как мог пресек попытки штурма ахметовской резиденции и поставил перед вооруженными боевиками другую масштабную цель — захват на тот момент еще работавшего Донецкого аэропорта. Итог этой операции, которая была спланирована лично Ходаковским, общеизвестен — более 80 мертвых боевиков, в основном, из России. Причем часть погибли в результате “дружественного огня”: бойцы “Востока” расстреляли два КАМАЗа, на которых покидали поле боя российские наемники.

Затем была еще более провальная операция 5 июня, когда “Восток” Ходаковского попытался штурмовать погранпереход “Мариновка”. В итоге, по всей видимости, имея оперативную информацию, погранпост был усилен отрядом спецназа и была подготовлена огневая ловушка, согласованная с военными. В решающий момент боестолкновения по боевикам был нанесен авиационный удар штурмовиком Су-25.

В итоге как минимум трое погибших, потеряна вся дефицитная на тот момент бронетехника (БТР-80 и два Броне-КАМАЗа). И самое главное - 80 человек, в том числе и иностранные журналисты, которых непонятно зачем взял в вылазку “Скиф”, перешли на российскую территорию. Впервые международное сообщество получило очевидное доказательство сотрудничества незаконных вооруженных формирований Донбасса и России.

Вместе с попыткой захвата Донецкого аэропорта 25-26 мая этот бой серьезно подорвал военный авторитет Ходаковского. Часть террористов обвиняла его как минимум в непрофессионализме, а как максимум — “в работе на Киев”. В 2017 году один из основателей “ДНР” — российский ФСБшник Александр Бородай, который курировал боевиков на начальном этапе конфликта, дал интервью, в котором рассказал, как Ахметов спонсировал боевиков из отряда “Восток” Александра Ходаковского.

“Ходаковский сидел на финансировании Ахметова. В свое время он мне от Рината Ахметова пытался привезти конкретно при свидетелях чемодан с 0,5 млн долларов. Я вернул этот чемодан Ходаковскому, и он якобы потратил его на финансирование батальона “Восток”. Признаюсь, я воспринимал его как временного союзника. Я понимал, что Ходаковский ведет свою игру вместе с Ринатом Ахметовым”, — утверждал Бородай.

По словам Бородая, Ахметову нужна была “ДНР”, чтобы балансировать между Киевом и Москвой, а также для того, чтобы противостоять Коломойскому: “Ему нужно было собственное княжество”.

Так или иначе, но после военных неудач Ходаковский перестал позиционировать себя как “полевого командира”, полностью переключившись на охрану ахметовских активов. 9 июля 2014 года (после прихода в Донецк отряда разгромленного в Славянске Стрелкова-Гиркина) он переместился в Макеевку (где занял здание “Макеевугля”) и Ясиноватую, взяв под контроль весь железнодорожный траффик “ДНР”. При этом в “батальоне “Восток” произошел раскол — вместе с Ходаковским ушла лишь половина его “батальона”, в то время как оставшиеся присягнули на верность тогдашнему “министру обороны ДНР” Стрелкову.

Благодаря связям Ахметова главарь “Востока” был назначен на созданную “под него” должность “главы совета безопасности ДНР”. Имея за спиной мощный финансовый ресурс, Ходаковский пытался играть “свою игру”, открыто конфликтуя с тогдашним “главой ДНР” Александром Захарченко и организовав сеть филиалов общественного движения “Патриотические силы Донбасса” в противовес “захарченковской” “Донецкой республике”.

Даже в статьях, посвященных опровержению связей с Ахметовым, Ходаковский умудрялся выглядеть марионеткой украинского олигарха. Вот две цитаты из его интервью конца 2015 года:

“Вот, например та же шахта имени Засядько. Она была ориентирована на Авдеевский коксохимзавод. Шахта находится на территории ДНР, а завод — на украинской. Много говорилось о том, что она была возвращена в собственность народу. Но если этот народ не будет продавать уголь Ринату Ахметову, владельцу завода, то весь трудовой коллектив шахты останется без работы, а сама она просто перестанет существовать. А Ахметов перерабатывал этот уголь на своем заводе и отправлял в свою очередь кокс на Енакиевский металлургический завод, который расположен на нашей территории. То есть все они завязаны в одну цепочку. И ко всем подобным взаимосвязям нужно было относиться достаточно осторожно, чтобы не вести себя как медведи в посудной лавке”.

“Я являюсь сторонником того, чтобы со всеми держателями активов на территории ДНР был выстроен новый социальный договор. Их политическое влияние здесь должно быть максимально нивелировано, но та экономика, которую они здесь создают, сохранилась. На данном этапе это вполне разумно, потому что пока у нас нет новых рынков. Если Ахметов добивался своих рынков годами, а это страны Европы, Америки, то сейчас, если мы национализируем его предприятия, мы можем рассчитывать только на Россию. Но Россия и так перенасыщена металлургической продукцией. Если они, конечно, нам выделят определенную квоту, то можно о чем-то серьезно говорить. Но Россия пока не готова выделять никакие квоты. Можно легко объявить о национализации, но при этом потом оказаться в ситуации пирровой победы. Мы это возьмем и будем думать, а что же со всем этим делать, если оно не работает. И нас будет ждать та же судьба, которая постигла наш промышленный потенциал в середине 1990-х”.

В итоге своей “подрывной деятельности” в интересах Ахметова в феврале 2016 года Ходаковский был уволен с должности “главы совета безопасности и обороны” в “ДНР” и автоматически потерял мандат “депутата”. Следом заморозили свою деятельность и его “Патриотические силы Донбасса”.

Окончательно Ахметов потерял интерес к Ходаковскому весной 2017 года, когда на оккупированной территории были “национализированы” все предприятия олигарха. Охранять “Скифу” стало нечего. А значит Ринат мог снять его с довольствия.

Неудивительно, что спустя некоторое время Ходаковский начал “сливать” Ахметова. Например, осенью 2021 года “Скиф” заявил, что помощник Путина Владислав Сурков (который с 2014 по 2018 годы руководил российской агрессией на Донбассе) запретил брать Мариуполь, поскольку не хотел терять поддержку Ахметова в регионе.

С началом полномасштабной агрессии против Украины Ходаковский стал не просто одним из главных медийных лиц “щтурма Мариуполя”. Именно он сегодня является ключевым спикером “ДНР” на тему уничтожения “Азовстали”.

“Мы сейчас поменяли не тактику, а стратегию. Например, промышленные районы мы оставили на потом. Пусть они там концентрируются. У нас нет такого трепетного отношения как в 14-ом году к промышленному потенциалу Мариуполя, или того что нам достанется. Собственно говоря, оценка экономического потенциала показывает, что как-то мы без этого проживем и справимся…”

Конечно, справятся. Но посмотрите, как поменялись взгляды нашего “хероя” по сравнению с интервью 2015 года.

Нынешнюю логику Ходаковского вполне объясняет свежий комментарий гендиректора “Метинвеста” Юрия Рыженкова, который считает, что в случае оккупации Мариуполя Россия никогда не запустит “Азовсталь” и меткомбинат имени Ильича, потому что эти комбинаты ей попросту мешают. “Рынка сбыта России недостаточно для их собственных металлургических предприятий, а если добавятся еще два гиганта — ММКИ и Азовсталь, то это просто нереально”

Поэтому “Азовсталь” будут ровнять с землей. И Ходаковский здесь “на острие атаки”. Для него это возможность, с одной стороны, выслужиться перед Кремлем, с другой — доказать, что его ничто не связывает с бывшим хозяином. Жертвы и страдания полумиллионного Мариуполя на этом своеобразном “пути самурая” экс-главаря “Востока” нисколько не печалят.