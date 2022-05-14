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В МО ожидают "чрезвычайно сложные недели"
14 мая 2022 | 07:37
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сейчас входит в новую длительную фазу войны. Как передаёт УНИАН, об этом он написал на своей странице Фейсбуке.
“Мы входим в новую — долговременную — фазу войны. Чтобы одержать победу в ней, надо тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал”,-написал он.
По словам главы ведомства, к 9 мая Россия получила стратегическое поражение — не смогла уничтожить Украину путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток.
“К стратегическому поражению РФ на поле боя добавилось стратегическое поражение на международном уровне. Если вспомнить, что цивилизованный мир усиливает экономические санкции, а Финляндия и Швеция готовятся подать заявки на вступление в НАТО, то международный контекст для Кремля системно ухудшается. Мир получил шанс победить диктатуру, которая создает глобальную опасность”, — отметил министр.
Он добавил, что Украину ожидают чрезвычайно сложные недели.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в ожидании вооруженной помощи на нашу страну ожидает несколько чрезвычайно сложных недель или даже месяцев.
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