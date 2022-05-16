ТЕМА

Беларусь потеряет $16-18 млрд за год

16 мая 2022 | 08:03

Санкции работают. Чтобы спасти Беларусь, Путину прийцдется раскошелиться


Премьер Белоруссии сообщил, что санкции Запада заблокировали экспорт из республики в страны ЕС и Северной Америки в объеме $16-18 млрд в год.



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