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Фінський генерал запропонував Путіну закопатися в фінську землю на кілька метрів

16 мая 2022 | 12:29


Фінський генерал у відповідь на погрози Росії запропонував путіну приєднатися до мертвих солдатів, закопаних у їхній землі. "Запрошуємо вас приєднатися до 200 000 росіян, які вже перебувають у Фінляндії закопаними в землю на кілька метрів після вашої останньої спроби 1939 року", - написав він.



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