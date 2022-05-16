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Бкларусь и россия не смогут больше показывать Олимпиады
16 мая 2022 | 23:21
Телеканалы РФ и Беларуси не смогут показать Олимпийские игры в 2026 и 2028 годах — Международный олимпийский комитет не допустил вещателей из этих стран к участию в тендере на покупку телевизионных прав.
Об этом идет речь в заявлении МОК.
В феврале 2022 года МОК опубликовали список из приглашенных к участию в тендере стран. Заявки принимались до 25 апреля. Согласно обновлению, Россию и Беларусь исключили из числа претендентов из-за нарушений Олимпийского перемирия.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, а летние Игры 2028-го – в Лос-Анджелесе, США.
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