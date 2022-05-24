Екс-розвідник стверджує, що Путіна замінить Патрушев

«Путіна відправлять до санаторію, з якого він уже не вийде», – екс-глава британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав. Річард Дірлав в інтерв'ю Frankfurter Rundschau висловив думку, що Путін скоро може незабаром піти з посади, а змінить його секретар Ради безпеки Микола Патрушев. На думку експерта, оточення змістить Путіна і, «ймовірно, відправить до санаторію, з якого він уже не вийде як лідер Росії».

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



