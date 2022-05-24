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Екс-розвідник стверджує, що Путіна замінить Патрушев

24 мая 2022 | 11:25


«Путіна відправлять до санаторію, з якого він уже не вийде», – екс-глава британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав. Річард Дірлав в інтерв'ю Frankfurter Rundschau висловив думку, що Путін скоро може незабаром піти з посади, а змінить його секретар Ради безпеки Микола Патрушев. На думку експерта, оточення змістить Путіна і, «ймовірно, відправить до санаторію, з якого він уже не вийде як лідер Росії».



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