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Керівник ГУР Буданов: "Активна фаза війни закінчиться до кінця року"

24 мая 2022 | 12:01

Бойові дії завершаться виходом сил оборони на наші адмінмежі.


Переламний момент у війні з Росією відбудеться в серпні, оскільки до цього часу все надане західними партнерами озброєння буде знаходитися в українських військових частинах та почне активно використовуватися.

Саме тому почнеться переламний момент. Активна фаза війни, тобто активне ведення бойових дій, закінчиться до кінця цього року. Таку точку зору в інтервʼю УП повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. 

Буданов додав, що війна закінчиться виходом на наш адмінкордон і поверненням усіх територій включно з Кримом. За його словами, РФ має ресурсів на ведення повної війни на 12 місяців. Буданов вважає, що для самої Росії варіантів закінчення війни є два: зміна політичного керівництва при формальному збереженні територіальної цілісності або ж Росія розділиться на три чи більше частин. 

Нагадаємо, ще торік Кирило Буданов заявив, що повномасштабний наступ Росії на Україну розпочнеться взимку 2022 року. У листопаді він сказав, що атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими йтимуть повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.



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