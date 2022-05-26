|
Україні надали штурмовики й вертольоти
26 мая 2022 | 08:11
Із Східної Європі в Україну відправили штурмовики Су-25 і багатоцільові транспортні вертольоти Ми-17 у розібраному вигляді, пише журналіст Джек Детч у американському журналі Foreign Policy. За його словами, в одній із країн працює центр для доставлення військової допомоги в Україну від різних країн.
«Польова група у Східній Європі, пов’язана з Європейським командуванням, допомогла розібрати радянські літаки Су-25 і гелікоптери Ми-17, щоб їх можна було відправити в Україну», – написав репортер Джек Детч.
Подробиць про час та кількість авіатехніки, яка була передана, журналіст не повідомив.
также читайте
[24.05.2022]
|
по теме
Український олімпієць був коректувальником у рашистів
26. 05. 2022 | 20:39
Ізраїль відмовив у допомозі Україні
26. 05. 2022 | 08:05
Ізраїль відхилив прохання США і не дозволив Берліну постачати Україні протитанкові ракети, вироблені в Німеччині з ізраїльськими технологіями та ізраїльською ліцензією, повідомляє портал Axios з посиланням на американських та ізраїльських посадових осіб.
Владимир Зеленский рассказал о плане на случай его гибели
24. 05. 2022 | 23:08
Президент Украины рассказал о плане, который разработали на случай его гибели.
Русские и китайские бомбардировщики летали рядом с Японией во время визита Байдена
24. 05. 2022 | 16:11
Министр обороны Японии сообщил, что во вторник китайские и российские истребители совершили совместные полеты над Японским и Восточно-Китайским морями в ходе встречи лидеров четырехстороннего блока в Токио.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»