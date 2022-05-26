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Україні надали штурмовики й вертольоти

26 мая 2022 | 08:11

Із Східної Європі в Україну відправили штурмовики Су-25 і багатоцільові транспортні вертольоти Ми-17 у розібраному вигляді, пише журналіст Джек Детч у американському журналі Foreign Policy. За його словами, в одній із країн працює центр для доставлення військової допомоги в Україну від різних країн.


«Польова група у Східній Європі, пов’язана з Європейським командуванням, допомогла розібрати радянські літаки Су-25 і гелікоптери Ми-17, щоб їх можна було відправити в Україну», – написав репортер Джек Детч.

Подробиць про час та кількість авіатехніки, яка була передана, журналіст не повідомив.



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