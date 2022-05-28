Найближчими днями російські підрозділи мають намір форсувати Сіверський Донець, - британська розвідка

28 мая 2022 | 11:47

Також там зазначили, що армії РФ вдалося захопити частину Лиману на Донеччині. На даний момент основні зусилля Росії, ймовірно, залишаються за 40 км на схід, навколо Сєвєродонецького котла.

«Плацдарм у Лимана дасть Росії перевагу на потенційній наступній фазі наступу на Донбас, коли вона, ймовірно, спробує просунутися на ключові міста, що утримуються Україною, в глибині Донецької області, Слов'янськ і Краматорськ», - зазначили у розвідки Британії. І додали - ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону сектора і завдавати великої шкоди Росії.



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