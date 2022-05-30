ТЕМА

Нацгвардієць збив три російські штурмовики

30 мая 2022 | 21:48

Український нацгвардієць записав на свій рахунок третій збитий із ПЗРК "Ігла" ворожий штурмовик Су-25.


 В ніч на 30 травня нацгвардієць влучним пострілом збив російський літак на запорізькому напрямку.



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