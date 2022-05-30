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Нацгвардієць збив три російські штурмовики
30 мая 2022 | 21:48
Український нацгвардієць записав на свій рахунок третій збитий із ПЗРК "Ігла" ворожий штурмовик Су-25.
В ніч на 30 травня нацгвардієць влучним пострілом збив російський літак на запорізькому напрямку.
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