Экс-замнач полиции погорел на нетрудовых доходах

31 мая 2022 | 13:31

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«31 мая прокурором САП заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму свыше 3 млн грн, принадлежащих бывшему заместителю начальника Департамента Нацполиции», – информирует прокуратура.



Как утверждают в САП, детективы НАБУ и прокуроры расследуют дело по факту декларирования недостоверной информации этим экс-замначальника департамента Нацполиции. По версии следствия, чиновник в течение 2020-2021 годов получил необоснованные активы на общую сумму 3,29 млн грн. Ввиду того, что эти активы превышают его законные доходы, САП заявлен иск с требованием взыскать их в доход государства.



По информации «Слово и дело» из собственных источников, речь идет о бывшем замначальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Андрее Аносове.