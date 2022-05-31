ТЕМА

Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії

31 мая 2022 | 13:53

Щодо дати конкретики поки що немає.


Глава британської промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн висловився про реванш між чемпіоном WBO, IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Ми вже узгодили місце проведення реваншу, зараз працюємо щодо дати. 23 липня ще розробляється. Офіційно про поєдинок оголосимо в найближчі дні.

"Щодо дати проведення можливе перенесення на 1-2 тижні, оскільки потрібен час для повноцінної розкрутки заходу. Але в будь-якому випадку бій точно відбудеться, обидві сторони погодилися на всі умови.

Переговори тривали на 10 днів більше, ніж очікувалося. Ми завершуємо роботу з документами, а про дату ви скоро дізнаєтеся з офіційного повідомлення", - додав Гірн.

 
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