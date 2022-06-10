ТЕМА

Украина планирует привлечь $20 млрд международной поддержки до конца 2022г

10 июня 2022 | 13:56

Министерство финансов планирует в июне привлечь $4,8 млрд займов и грантов от международных партнеров, в июле - еще около $4 млрд, тогда как до конца 2022 года Украина намерена привлечь дополнительно $20 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.


"В этом месяце мы планируем привлечь $4,8 млрд. По сравнению с $1,5 млрд в мае - это очень существенная поддержка", – сказал Марченко в ходе дискуссии на заседании комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг.

"До конца года мы планируем дополнительно привлечь $20 млрд", – добавил он.



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