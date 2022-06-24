Арестович: тайна нелюбви

24 июня 2022 | 08:28 , Олег Ельцов, Тема

1965 год, вьетнамская война, разгул военной цензуры. Эдриан Кронауэр приехал в Сайгон , чтобы трудиться диск-жокеем на военной радиостанции. Вместо нудных программ под крышей военных он превратил свои эфиры в мегапопулярный радиопродукт, который жадно потребляли американские вояки, не выключавшие переносные радиоприемники. Свои эфиры Кронауэр наполнял первоклассным рок-н-роллом, перемежая его бесконечными шутками. Позже эту музыкальную атмосферу передал Форд Коппола в бессмертном «Апокалипсис нау», а в 1987 году история радиостанции была экранизирована в фильме «Доброе утро, Вьетнам».

Это один из ярчайших примеров всплеска отдельно взятого медиа или журналиста в военные времена. Такие появлялись всегда. Кажется, в нынешней войне также обьявился наш Кронауэр. Кто-то идентифицирует его в лице Олега Жданова или даже Агиля Рустамзаде из солнечного Азербайджана. Но число просмотров их эфиров с треском проигрывает аудитории … фанфары … Алексея Арестовича. Тук как ни сравнивай: хоть считай число зрителей его персонального канала, хоть его регулярные эфиры на канале Марка Фейгина.

Звезда Арестовича всходила задолго до начала войны. Фигура неоднозначная, с флером скандальности. Каждый его антипатик без подготовки вспомнит с десяток его нелицеприятных высказываний, скандалов и зигзагов биографии. Но едва он появился в эфире «Фейгин лайф», Арестовича начала слушать вся страна. Сегодня каждый его эфир просматривает свыше полутора миллионов человек, причем не только в Украине.

В последнее время все чаще приходится слышать и читать пренебрежительно-негативные отзывы, клятвенные обещания не слушать «этого брехуна». Я внимательно внимаю его спичам и отказываться не собираюсь. В потоке пропаганды, которые он выплескивает на головы слушателей, зачастую российских, можно выловить немало ценной информации. По моим наблюдениям Арестович лжет и недоговаривает ничуть не больше остальных военных спикеров – по крайней мере официальных. Но весь негатив принимает на себя именно он. Почему так – вам понятнее объяснят социальные психологи. Но он нем говорят намного больше, чем об остальных вместе взятых. Как говорят политики и их пиарщики: что бы не говорили – лишь бы не забывали.

Возможно, против него сработала именно регулярность эфиров – он становится предсказуем, не каждый день есть значимые новости с фронта, которые могут зацепить аудиторию и тогда приходится ударяться в прогнозы и отвлеченные рассуждения от своего лица, в которых он сознательно или нет «цепляет» тонкие душевные струны разных социальных групп. То диванных патриотов обидит, то ЛГБТ зацепит. Напряжение аудитории растет и ее численность тоже. И вот уже появились апелляции к власти вырезать Арестовича из эфиров: доколе!..

Оно, конечно: нет Арестовича – нет проблемы. Но как же миллионы тех, кто включает канал в 22.00 и мирно засыпает под мурчанье двух не очень бритых человек на экране? И что власть может предложить взамен? Радио для армии США во Вьетнаме и «Фейгин лайф» с Арестовичем – это штучный продукт, построенный на персоне и в значительной мере непредсказуемым успехом. Многие медиапродюссеры со мной согласятся.

Я отнюдь не пиар-менеджер ОП, но все же хочу встать на защиту мега-успешного проекта. То, что творят в эфире Фейгин с Арестовичем – это блестящая работа. Давайте обсудим по пунктам обвинения.

Он лжет! А кто не лжет, приведите пример рафинированной правды в военное время. Даже независимые эксперты не в состоянии удержаться от перехода на одну из сторон противостояния. В том числе западные разведки с наиболее взвешенными оценками. Они как и прочие избегают указывать на недостатки ЗСУ, называть масштабы наших потерь. Что это как не искажение информации и ее однобокая подача? Но никто не требует прекратить их цитировать. Арестович нежно искажает информацию про ситуацию на фронтах, закидывает дезы и доносит смыслы для российской и западной аудитории ровно в тех масштабах, в которых ему предписывает начальство.

Он занимал антиукраинскую позицию, был связан с одиозными московскими персонами, делал спорные заявления. Стоп! Мы анализируем его биографию или то, что он несет в эфир как сотрудник ОП сегодня? Вы ж не детей с ним крестить собираетесь. Человек получает зарплату, ему ставятся конкретные задачи, которые он выполняет на все сто. Если не нравились его заявления в «прошлой жизни» - не переслушивайте и не перечитывайте. Хотя я бы рекомендовал все же посмотреть его эфир трехлетней давности, где тот в деталях описывает сроки и методы грядущей войны. Можете в качестве протеста не слушать его и сегодня. Но миллионная аудитория останется вне вашего нежелания. А многие зарубежные СМИ и лидеры мнений, западные и российские в том числе, продолжат на него ссылаться. Как только Арестович станет скучным и неинтересным – он потеряет аудиторию, и проблема решится сама собой. А пока этого не случилось, его противники могут создать аналогичный проект, который перетянет внимание аудитории на себя. Но для этого нужно придумать такой проект, реализовать и собрать вокруг него миллион-другой фолловеров.

Наберусь смелости заявить, что проект Арестович-Фейгин – уникальное явление русско-украинской войны. Арестович и Фейгин, извиняюсь за аналогию, это наши Ширвиндт и Державин: где надо саркастичные, в меру неприличные, жонглирующие нюансами, харизматичные… Если откровенно, Фейгин мне нравится даже больше, хотя актерских курсов не заканчивал и в рекламе не снимался. Вангую: у него большое медиабудущее в Украине. Своим мурчаньем он вводит слушателей в транс, его матерки почти естественные (долго прожив в россии, он научился матом разговаривать, а не ругаться, что украинцам не дано), представитель московской богемы, он демонстративно это показывает и демонстрирует нелюбовь к этой богеме. Этакое ежедневное покаяние онлайн. Это подкупает.

Арестович – душка-кумир домохозяек: невнятно мурчит в унисон с Фейгиным, регулярно роняет телефон, скачет на стуле, ковыряется в глазу (исключительно – левом), в носу и в ухе (непременно – в правом). Пуговицы на сорочке расстегнуты ровно на одну больше, чем положено для представителя власти. Имеем атмосферу доверительной беседы где-то на кухне под рюмку чая. А на кухне - душка, напоминающий неловкого подростка, которого многим гражданкам хочется обнять и пожалеть.

Этот околокомический дуэт на военно-информационной сцене очень привлекателен. Чем бы не закончилась их ютюб-биография, народ их запомнит. Одни будут хулить, другие говорить с придыханием, но не забудут те и другие. Для этого авторы сделали многое.

Очень удачно выбрано время: конец дня. Это ставит программу вне конкуренции. На протяжении целого дня граждан бомбардируют отрывочными бесконечными сообщениями, а в конце дня появляется Арестович и за пол часа подводит черту. Регулярность тоже привлекает и «дисциплинирует» аудиторию. Этим эфиром многие привыкли завершать нелегкий день, уткнувшись в подушку. А неагрессивный стиль спикеров с монотонными голосами убаюкивает. Ну это же гениально! И вот мы под успокоительные реляции мирно засыпаем. Одним снится Арестович, иным – Фейгин и всем – Победа.