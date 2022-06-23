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Запасы вооружения Британии значительно сократились из-за поставок Украине
23 июня 2022 | 08:15
Британия не успевает восполнять запасы вооружений, которые поставляют для украинских воинов. Возвращение к довоенному уровню может занять годы.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.
По его словам, даже замена менее современного оружия, которое было передано Украине, может занять несколько лет. При этом запасы новейшего вооружения "будут восстанавливать годами".
"Темпы расходования оружия для Украины и промышленные мощности для восстановления уже стали серьезным вопросом. К этим проблемам добавились растущий спрос на оружие как в Великобритании, так и в Европе, а также снижение британских промышленных мощностей за последние десятилетия", - добавил Радакин.
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