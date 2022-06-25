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Кулеба назвал единственное преимущество России в войне

25 июня 2022 | 08:31

Единственным преимуществом, которое есть у России на войне против Украины, является артиллерия. Поэтому Германия и другие страны Запада должны ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.


Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

"У них есть преимущество в артиллерии, и они используют ее в полной мере, но это их единственное преимущество. Если мы приобретем разумное количество тяжелого оружия и современных артиллерийских систем, мы сможем переломить ход событий в свою пользу", - заявил министр.

Кулеба пояснил, что сегодня Украина нуждается в реактивных системах залпового огня и 155-миллиметровых артиллерийских системах, поскольку у украинской армии заканчиваются боеприпасы советских калибров. Однако, как добавил он, запасы боеприпасов НАТО быстро увеличиваются.

"Каждая единица (оружия - ред.) укрепляет нас и позволяет приблизиться к тому дню, когда мы отстоим мир для себя и всей Европы", - отметил глава украинской дипломатии.



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