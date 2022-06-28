ТЕМА

Жулика, залезшего в карман путина строжайше покарали

28 июня 2022 | 13:40


Гендиректор холдинга "Форум" Михальченко получил 20 лет строгого режима (и штраф в 1 млн рублей) за хищения при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево, передает корреспондент РИА Новости из военного суда



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