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Нам никто ничего не должен
12 июля 2022 | 20:59 , Олег Ельцов, Тема
Сенаторша Виктория Спартц – не друг Украины и она не желает нам помочь. Это совершенно очевидно из ее общения с журналистами «Украинской правды», о чем те недвусмысленно намекнули во вступлении к интервью с ней. Впрочем, Спартц не уважает не только нашу страну и украинских журналистов. Хамство – ее отличительная черта. К такому выводу пришла американская Politico, посвятившая сенаторше целое расследование. Эта дама истерит, хамит подчиненным, называет их идиотами, она – рекордсмен Сената по числу увольнений своих помощников. С ней просто не хотят работать.
Я бы хотел, чтобы и наша страна не имела с ней дел, но нельзя. Дама наделена недюжинной властью и, судя по шести визитам в Киев - на первых ролях в сфере взаимодействия США-Украина по поставкам вооружений.
А что касается Ермака - разберемся после войны. Вернутся ветераны и разберутся. Если подтвердится - посадкой в мусорный бак вряд ли закончится.
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В поисках побед
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12 июля 2022
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