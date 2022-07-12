Нам никто ничего не должен 12 июля 2022 | 20:59 , Олег Ельцов, Тема распечатать [0] комментарии [0] Сенаторша Виктория Спартц – не друг Украины и она не желает нам помочь. Это совершенно очевидно из ее общения с журналистами «Украинской правды», о чем те недвусмысленно намекнули во вступлении к интервью с ней. Впрочем, Спартц не уважает не только нашу страну и украинских журналистов. Хамство – ее отличительная черта. К такому выводу пришла американская Politico, посвятившая сенаторше целое расследование. Эта дама истерит, хамит подчиненным, называет их идиотами, она – рекордсмен Сената по числу увольнений своих помощников. С ней просто не хотят работать.

Я бы хотел, чтобы и наша страна не имела с ней дел, но нельзя. Дама наделена недюжинной властью и, судя по шести визитам в Киев - на первых ролях в сфере взаимодействия США-Украина по поставкам вооружений.

Эта истеричная дама – враг. Она не желает нам помочь, ее мысли заняты американскими избирателями и, вероятно, очередными выборами в Сенат. Переехав в США уже после окончания украинского университета, она преподавала в университете штата Индиана, где завязалось ее сотрудничество с ФСБ, если российская Википедия нам не врет.

Судя по ее нервному поведению, не исключаю, что «проблему Спартц» можно решить, подыскав ей энергичного бойфренда. Но вероятнее, что ее истеричный выпад в адрес украинской власти – это согласованное решение: ФСБ или Сената – не суть важно. Повод представился. В ходе шести визитов высокопоставленной представительницы США ей не уделили должного внимания, чиновники, как они это умеют, футболили по кругу…

В итоге почему-то Спартц посчитала, что Ермак работает на нашего врага. Свои подозрения она изложила в публичном заявлении, расколов украинское общество на верующих\неверующих. Ответственный политик не делает таких заявлений во всеобщее услышание в такой ситуации. Если даже древние подозрения в адрес Ермака имеют основания, ход им дают кулуарно. Почему Спартц решила нагадить Украине, подорвав имидж воюющей страны перед всем миром и главное – среди наших партнеров, главный из которых – США? Может сложиться впечатление, что чиновники с Банковой достали ее (а это они умеют) и она решила привселюдно сделать им больно. Но в это слабо верится.

Мучают опасения, что демарш истеричной дамы – отражение общего настроения в кругу наших союзников: от нашей войны они устают. Устают отправлять ежемесячные «переводы» на миллиарды долларов и евро, вооружения на сотни миллионов и устали платить за экономическую рецессию, связанную с этой войной. А судя по нашему настрою драться, эта война надолго, а значит бензин и дальше будет дорожать, а зимой в домах будет холодно. Европейцам это не нравится и политики чутко реагируют на запрос избирателя.

А тем временем команда Зеленского весьма агрессивно давит на союзников, не подбирая выражений: не жлобитесь – дайте больше денег, больше оружия: мы защищаем не только себя, мы защищаем всех!

Но, кажется, не все считают, что мы их защищаем. Те, до кого дотянется рука рашистов: поляки, граждане стран Балтии, словаки, чехи, румыны – помогают нам как могут и дальше больше. Остальные не волнуются. Все прекрасно понимают: НАТО – надежный зонтик. У рашистов – ни одного шанса в войне с проклятым НАТО. Может именно эта уверенность – причина нежелания объединенной Европы под предводительством Германии, а также Джи-20 записывать россию в ряд терористов и главных врагов? Давайте признаем: многим нравится идея скормить кремлевскому монстру Украину и вернуть спокойствие в свои страны: много дешевого газа, решение украинской проблемы, так беспокоящей Кремль, возвращение мировых корпораций на емкий российский рынок, возобновление довоенного доступа к ее ресурсам…

К счастью, так на Западе думают не все, но многие. И наша задача – активно убеждать мир, что украинская война – это лишь незначительный эпизод потенциальной войны, которую развяжут русские, покончив с нами. Меньше агрессии и претензий – больше аргументов и такта. Мне, как и послу Мельнику, не нравится позиция Германии в этой истории, но для обзывания канцлера страны-локомотива ЕС «обиженной ливерной колбасой» - это хамство. Оснований для него нет. Ибо, признаемся, россия не грозит Германии – это по сути стратегические партнеры. А НАТО – отличный гарант безопасности для немцев.

Так кто и что нам должен? В США тоже хватает единомышленников Спартц и противников Байдена. В 95 квартале должны наконец уразуметь: просители так не разговаривают с подающими. Мы – самая бедная страна в Европе с очень неэффективной экономикой и постыдным ВВП. Мы не смогли создать мощную армию, накопить новейшие вооружения – все это нам отдают в дар за счет налогоплательщиков США, Германии, Польши... Да, хочется больше, хочется быстрее. Но это – многомиллиардный акт доброй воли, а не обязанность. Поэтому тем, кто разрабатывает на Банковой пиар-политику и дипломатическую стратегию я бы рекомендовал сменить требования на аргументы, возможно, воздействовать на чувства сопереживания, обращаться к иным струнам души. Но не предъявлять претензии и качать права. Не давайте таким как Спартц оснований для отказа. В Кремле с нетерпением ждут наших ошибок и умело их используют. А что касается Ермака - разберемся после войны. Вернутся ветераны и разберутся. Если подтвердится - посадкой в мусорный бак вряд ли закончится.



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