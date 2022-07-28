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Незаданные вопросы
28 июля 2022 | 10:18 , ТЕМА
Не первую неделю вся страна ожидает позорного разгрома группировки рашистов на Юге, освобождения Херсона. Неисчислимые военные эксперты, политологи, телеведущие сходятся в одном: позорный конец оккупантов уж близок! Обстрелы Антоновского моста лишь укрепили наблюдателей в приближении «часа Х». Но с каждым днем у меня все больше вопросов, ответы на которые не нахожу в оценках экспертов. Мало того – я даже вопросов таких не слышу в эфире. А вопросы, мне кажется, вполне логичные и первостепенные.
Да, рашисты его закрыли. Все сходятся на том, что мост не пригоден для передвижения транспорта. Ура! А как быстро можно залатать точечные повреждения? Эксперты-мостостроители молчат. Да их никто и не спрашивает.
Таким образом, всеобщее воодушевление по поводу отрезания группировки рашистов от снабжения, отсутствия у нее путей к отступлению и выводу войск выглядит неоправданным. И предвкушать скорое освобождение Херсона преждевременно. Зачем выдавать желаемое за действительное – совершенно не ясно. И еще не ясно почему многоуважаемые военные эксперты не касаются поставленных вопросов. Что еще раз подтверждает догадку: во время войны бесполезно искать правду. Ничего кроме победных реляций и пропаганды.
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26 июля 2022
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