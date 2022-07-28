ТЕМА

Незаданные вопросы

28 июля 2022 | 10:18 , ТЕМА

Не первую неделю вся страна ожидает позорного разгрома группировки рашистов на Юге, освобождения Херсона. Неисчислимые военные эксперты, политологи, телеведущие сходятся в одном: позорный конец оккупантов уж близок! Обстрелы Антоновского моста лишь укрепили наблюдателей в приближении «часа Х». Но с каждым днем у меня все больше вопросов, ответы на которые не нахожу в оценках экспертов. Мало того – я даже вопросов таких не слышу в эфире. А вопросы, мне кажется, вполне логичные и первостепенные.


  1. Наши основательно взялись за Антоновский мост, который наконец, довелось закрыть. По оценкам эксперта Олега Жданова ВСУ выпустили по нему около двух десятков Хаймарсов (цена вопроса – около 2,5 млн.дол.) Все мы видели результат: дорожное полотно «проштопано» филигранными попаданиями словно на швейной машинке. Судя по характерам повреждений от попадания одной ракеты – Хаймарс совсем не тот боеприпас, который способен разрушить мост – стреляем тем, что есть.

 Да, рашисты его закрыли. Все сходятся на том, что мост не пригоден для передвижения транспорта. Ура! А как быстро можно залатать точечные повреждения? Эксперты-мостостроители молчат. Да их никто и не спрашивает.

  1. Каков смысл упорных обстрелов автомобильного моста, если существует куда более важный железнодорожный мост с большей пропускной способностью? Говорят – его поразить сложнее и несколько успешный попаданий не остановили сообщения: русские продолжают активно перебрасывать по нему войска и грузы. Так о каком отрезании группировки врага нам рассказывают?
  2. С учетом удивительной точности попаданий снарядов Хаймарс логичным было бы стрелять не по самим мостам, а по технике, которая передвигается по ним. Поражение авто с боекомплектом может привести к детонации, куда большей силы, чем взрыв боевой части Хаймарса. Особенно актуально это в отношении железнодорожного моста. Ж\д состав – приметная цель. И даже добившись того, чтобы состав сошел с рельсов, мы получим полную остановку движения на длительный срок.
  3. ОК, предположим, мы взяли под огневой контроль мосты. А что насчет пантонных переправ? В некоторых не очень популярных источниках обнаруживаешь сообщения, что враг готовит такие переправы. Вы слышали про их поражение ВСУ? Я нет. Почему? Это куда более легкая цель. И почему лишь вскользь эксперты упоминают о чертовски эффективном решении противника: установке пантонной переправы буквально под Антоновским мостом. Сам мост – эффективное прикрытие от ракетных и артиллерийских ударов, опоры – прекрасная возможность «заякориться». Такая переправа нивелирует многодневные усилия наших войск по разрушению моста.

Таким образом, всеобщее воодушевление по поводу отрезания группировки рашистов от снабжения, отсутствия у нее путей к отступлению и выводу войск выглядит неоправданным. И предвкушать скорое освобождение Херсона преждевременно. Зачем выдавать желаемое за действительное – совершенно не ясно. И еще не ясно почему многоуважаемые военные эксперты не касаются поставленных вопросов. Что еще раз подтверждает догадку: во время войны бесполезно искать правду. Ничего кроме победных реляций и пропаганды.



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