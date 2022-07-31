В поисках центра принятия решений 31 июля 2022 | 15:27 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] На РИА-Новости сегодня появилась очередная угроза очередного кремлевского поца низшего левела: мол, теперь уж точно долбанем по украинским «центрам принятия решений» в ответ на коварную атаку дроном штаба черноморского флота в Севастополе. В течение часа эта новость исчезла с ленты агентства. Наверно передумали. Пугать. А стрелять и не собирались.

Все уже успели убедиться в ходе этой войны, что в россии не только говноразведка, говноармия и говнофлот. У них и пропаганда дерьмовенькая. Когда ты годами ориентируешься на самых безмозглых люмпенов,, вкидывая им низкопробные пропагандистские поделки, которые способно проглотить лишь спившееся одичавшее существо с разрушенными нейронными связями, квалификация изготовителей этого информационного трэша безусловно падает. Сегодня нам предоставили очередной образчик низкокачественной поделки. Рассматриваем фото «с места атаки». Асфальт у входа в учреждение усыпан обрезками кустов. В то же время куст, попавший в кадр, осколки вероятно аккуратно облетали – никакого ущерба. По этой причине сфабрикованную атаку уже назвали нападением обезумевшей газонокосилки. О достоверности взрыва призвано свидетельствовать отсутствие стекла на входной двери в здание. Что любопытно: в проеме не осталось ни одного осколочка. Можно допустить, что осколки успели убрать из проема и с асфальта. Но почему тогда не убрали обрезки веток? Их обметали, выборочно собирая исключительно осколки стекла? Задача была не из простых… Еще одно свидетельство избирательности высокоточного украинского дрона. Его осколки были направлены четко в застекленную часть двери. На деревянной поверхности – ни одного следа поражения осколками. Для чего понадобилась эта «атака» в священный день ВМФ РФ? Наверное, для того, чтобы не выстраивать на рейде военную флотилию, не подвергать ее опасности обстрела ракетами ЗСУ. Или таким образом был создан новый повод пригрозить «ударом по центра принятия решений»? Кажется, украинцев уже сложно чем-то напугать. Массированные обстрелы мирных городов научили нас быстро прятаться и сильно ненавидеть. Очередная партия ракет по Киеву ситуацию принципиально не изменит. Кому адресованы эти угрозы? И почему рашисты до сих пор не реализовали свою угрозу? Открою читателям страшную военную тайну: у русских – ни одного шанса поразить наши центры принятия решений. Более того: они это знают не хуже нас. В воображении обывателя этот армагедон выглядит следующим образом: вражеская ракета преодолевает все наши рубежи ПВО вокруг Киева и беспрепятственно попадает в здание Офиса Президента на улице Банковой, в здание правительства на Грушевского, в здание Генштаба на Воздухофлотском проспекте. Взрыв, разрушения, жертвы среди руководства страны, хаос. Забудьте: этого не будет не при каких условиях. Обосную. Вокруг Киева очень мощная система ПВО, а вокруг центра города, вероятно, существует дополнительная. В скором времени она будет также усилена мегасовременными установками IRIS. Но ничего 100-ного не существует. Куда прилетят прорвавшиеся ракеты? Да черт его знает! Точность поражения целей русскими ракетчиками – повод застрелиться десятку генералов и разработчиков «аналоговнетной» ракетной техники рашистов. Готовы ли русские опозориться, стрельнув в ОП, а попав в газетный киоск в сотнях метров в стороне? Ну, могут рискнуть – у них ведь боевой клич «А нам не стыдно!» Но есть нюанс… Вместо газетного киоска где-то на Крещатике может оказаться например посольство на соседних улицах. Примерно в километре от ОП и в нескольких сотнях метрах от ВР и КМ находится китайское посольство. Русские готовы промахнуться именно в него?.. Ну не может же аналоговнетная ракета отклониться на километр от цели! Ну, пару сотен метров – допустимо. Тут есть нюанс: примерно на таком расстоянии от ОП располагается посольство Ирана. Посольство, кстати, не съехало, работает. Россия готова к такому конфузу? Ой, сомневаюсь… Так по каким же тогда центрам принятия решений стрелять-то? Рашистам прекрасно известно, что все высшее руководство страны не сидит в своих кабинетах с видом на Крещатик, на Мариинский парк и даже Воздухофлотский проспект из окна Залужного не виден. Им вообще ничего не видно. И окон в их кабинетах нет. Ибо все жизненно важные решения сейчас принимаются глубоко под землей, за несколькими кольцами охраны, под многими метрами стали и бетона, с автономной системой жизнеобеспечения. И эти места принятия решений рассчитаны на то, чтобы выдержать ядерный удар. Враг это чудесно знает, поскольку такие убежища строились в СССР времен Холодной войны во всех союзных столицах и на наиболее важных объектах ВПК. Вторая псевдоармия мира неделями бомбила, да так и не добомбила убежища «Азовстали» тонными бомбами. А уж центры принятия решений в Киеве, поверьте, понадежнее будут. Так кого и зачем пугают русские пропагандисты? Тех, кто в этих убежищах живет и работает? Так они знают наверняка, что им ничего не угрожает. Напугать этим рядовых украинцев не удастся: нас уже ничем не напугать. Остается лишь лохторат за поребриком, который в очередной раз убеждается до чего их вождь мал ростом да грозен! Ох, он покажет укропам кузькину мать! Им не впервой. Ждем, когда тупин залезет на трибуну мавзолея, встанет на стульчик, чтобы повыше казаться, снимет башмачок лаковый, да как постучит по трибуне, да как напугает!.. Страшно, аж жуть.



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