|
В поисках центра принятия решений
31 июля 2022 | 15:27 , Олег Ельцов. ТЕМА
На РИА-Новости сегодня появилась очередная угроза очередного кремлевского поца низшего левела: мол, теперь уж точно долбанем по украинским «центрам принятия решений» в ответ на коварную атаку дроном штаба черноморского флота в Севастополе. В течение часа эта новость исчезла с ленты агентства. Наверно передумали. Пугать. А стрелять и не собирались.
Все уже успели убедиться в ходе этой войны, что в россии не только говноразведка, говноармия и говнофлот. У них и пропаганда дерьмовенькая. Когда ты годами ориентируешься на самых безмозглых люмпенов,, вкидывая им низкопробные пропагандистские поделки, которые способно проглотить лишь спившееся одичавшее существо с разрушенными нейронными связями, квалификация изготовителей этого информационного трэша безусловно падает.
Сегодня нам предоставили очередной образчик низкокачественной поделки. Рассматриваем фото «с места атаки».
Асфальт у входа в учреждение усыпан обрезками кустов. В то же время куст, попавший в кадр, осколки вероятно аккуратно облетали – никакого ущерба. По этой причине сфабрикованную атаку уже назвали нападением обезумевшей газонокосилки.
О достоверности взрыва призвано свидетельствовать отсутствие стекла на входной двери в здание. Что любопытно: в проеме не осталось ни одного осколочка. Можно допустить, что осколки успели убрать из проема и с асфальта. Но почему тогда не убрали обрезки веток? Их обметали, выборочно собирая исключительно осколки стекла? Задача была не из простых…
Еще одно свидетельство избирательности высокоточного украинского дрона. Его осколки были направлены четко в застекленную часть двери. На деревянной поверхности – ни одного следа поражения осколками.
Для чего понадобилась эта «атака» в священный день ВМФ РФ? Наверное, для того, чтобы не выстраивать на рейде военную флотилию, не подвергать ее опасности обстрела ракетами ЗСУ.
Или таким образом был создан новый повод пригрозить «ударом по центра принятия решений»? Кажется, украинцев уже сложно чем-то напугать. Массированные обстрелы мирных городов научили нас быстро прятаться и сильно ненавидеть. Очередная партия ракет по Киеву ситуацию принципиально не изменит. Кому адресованы эти угрозы? И почему рашисты до сих пор не реализовали свою угрозу?
Открою читателям страшную военную тайну: у русских – ни одного шанса поразить наши центры принятия решений. Более того: они это знают не хуже нас.
В воображении обывателя этот армагедон выглядит следующим образом: вражеская ракета преодолевает все наши рубежи ПВО вокруг Киева и беспрепятственно попадает в здание Офиса Президента на улице Банковой, в здание правительства на Грушевского, в здание Генштаба на Воздухофлотском проспекте. Взрыв, разрушения, жертвы среди руководства страны, хаос.
Забудьте: этого не будет не при каких условиях. Обосную.
Так кого и зачем пугают русские пропагандисты? Тех, кто в этих убежищах живет и работает? Так они знают наверняка, что им ничего не угрожает. Напугать этим рядовых украинцев не удастся: нас уже ничем не напугать. Остается лишь лохторат за поребриком, который в очередной раз убеждается до чего их вождь мал ростом да грозен! Ох, он покажет укропам кузькину мать! Им не впервой. Ждем, когда тупин залезет на трибуну мавзолея, встанет на стульчик, чтобы повыше казаться, снимет башмачок лаковый, да как постучит по трибуне, да как напугает!.. Страшно, аж жуть.
также читайте
[12.07.2022]
[06.07.2022]
[27.06.2022]
[22.06.2022]
|
по теме
Незаданные вопросы
28. 07. 2022 | 10:18 , ТЕМА
Не первую неделю вся страна ожидает позорного разгрома группировки рашистов на Юге, освобождения Херсона. Неисчислимые военные эксперты, политологи, телеведущие сходятся в одном: позорный конец оккупантов уж близок! Обстрелы Антоновского моста лишь укрепили наблюдателей в приближении «часа Х». Но с каждым днем у меня все больше вопросов, ответы на которые не нахожу в оценках экспертов. Мало того – я даже вопросов таких не слышу в эфире. А вопросы, мне кажется, вполне логичные и первостепенные.
Украинский хлеб в обмен на русские ракеты
26. 07. 2022 | 11:11 , Олег Ельцов, Тема
Зерновая ловушка Путина
23. 07. 2022 | 14:00 , Олег Ельцов. ТЕМА
Вчера россияне обыграли нас с разгромным счетом. Русские без потери лица возобновили экспорт удобрений, запад руками ООН реанимировал контакты с Запоребриком. Украина для начала получила сожженный зернотерминал в одесском порту и начало внутренней смуты. Народ вряд ли простит президенту такую глупость. В военное время это крайне опасно для управления державой.
Как я попался на вражескую дэзу
20. 07. 2022 | 09:29 , Олег Ельцов, Тема
Когда среди ночи 24-го гупнуло, проснулся сразу. Потом гупнуло снова. Семейству по-военному приказал собираться: идем в метро. Пока мои девочки сонно собирались, до конца не осознав случившегося, я нервно теребил интернет: сайт КМДА спал, новостные ленты тоже не реагировали. Вероятно, все тоже собирались в метро. Молчала гражданская оборона: не слышно было ревунов, телефон не разрывался от предупредительных СМС. Вероятно, властям снились майские шашлыки. 20 минут после начала войны страна находилась в неведении, примерно через полчаса начали появляться первые неофициальные сообщения…
"Ричард Пайпс в 1992 году: Россия не сможет построить демократию, власть возьмёт КГБ
15. 07. 2022 | 08:43
Уже в марте 1992 года американский историк и советолог Ричард Пайпс заявил, что демократия в России не удалась и страну ждёт реванш номенклатуры и КГБ, которая дожидается своего "правителя-спасителя". Лишь эти две страты за время СССР приобрели административные навыки, тогда как остальное население атомизировано и не способно к самоорганизации. Интеллигенция же не смогла совершить переход от индивидуального инакомыслия к коллективному лидерству. Пайпс тогда предсказал и "колониальную реконкисту" России в отношении Украины и Казахстана. Новый строй России Пайпс назвал "ДУВАН" - турецкий термин дележа военной добычи.
01 августа 2022
29 июля 2022
[10:47]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»