Убийцу семерых военных отпустили на подписку

02 августа 2022 | 09:09

27 июля суд отпустил под домашний арест "житомирского стрелка" Анатолия Захаренко, который в мае 2020 года убил семерых своих знакомых из охотничьего ружья. Такое решение было вынесено, по словам защиты, из-за состояния здоровья обвиняемого.

Об этом сообщили родные одного из убитых, нацгвардейца Виталия Вульчина, пишет Апостроф.



"Адвокаты Захаренко протолкнули изменение меры пресечения по содержанию под стражей на домашний арест, ссылаясь якобы на неудовлетворительное состояние Захаренко Анатолия, который два года назад подло ночью убил моего отца – старшего сержанта НГУ Вульчина Виталия – и шестерых его собратьев", - написал сын убитого Виталия Вульчина.

Жертвы Захаренко

В то же время, обвиняемый Захаренко подавал ходатайство о том, чтобы его выпустили воевать, но также заявлял о серьезных проблемах со здоровьем, в частности, адвокаты обвиняемого свидетельствуют об инфаркте у "житомирского стрелка", последствия которого не могут лечить в СИЗО.



"Мы до последнего не верили, что это произойдет, но сторона методически несколько месяцев срывала и затягивала заседание, поэтому рассмотрение по делу не проходило. Варианты жалоб на здоровье были разные, это был цирк, но сегодня убийца добился того, к чему стремился больше всего", - написала жена погибшего Инна Вульчин.



Анатолий Захаренко Фото: Инна Вульчин / Facebook



Напомним, что 59-летний выходец из России Анатолий Захаренко 22 мая 2020 в селе Новоселица Житомирской области расстрелял из охотничьего ружья семерых своих знакомых, среди которых были военные, нацгвардейцы, работник Национального авиационного университета.