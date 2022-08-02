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Убийцу семерых военных отпустили на подписку
02 августа 2022 | 09:09
27 июля суд отпустил под домашний арест "житомирского стрелка" Анатолия Захаренко, который в мае 2020 года убил семерых своих знакомых из охотничьего ружья. Такое решение было вынесено, по словам защиты, из-за состояния здоровья обвиняемого.
Об этом сообщили родные одного из убитых, нацгвардейца Виталия Вульчина, пишет Апостроф.
Жертвы Захаренко
В то же время, обвиняемый Захаренко подавал ходатайство о том, чтобы его выпустили воевать, но также заявлял о серьезных проблемах со здоровьем, в частности, адвокаты обвиняемого свидетельствуют об инфаркте у "житомирского стрелка", последствия которого не могут лечить в СИЗО.
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